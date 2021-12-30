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Объем экспорта корольков и хурмы из Грузии превысил 12 тысяч тонн

Объем экспорта корольков и хурмы из Грузии превысил 12 тысяч тонн

Основным импортером плодов из Грузии является Армения, куда вывезли 5,7 тысячи тонн продукции 30.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-30T07:32+0400

2021-12-30T07:32+0400

2021-12-30T07:32+0400

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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Из Грузии с 1 сентября экспортировано 12,1 тысячи тонн хурмы и корольков на сумму 6,1 миллиона долларов, сообщает пресс-служба Минсельхоза Грузии.Основным импортером "заморских плодов" из Грузии является Армения. В соседнюю страну вывезли 5,7 тысячи тонн продукции. На втором месте Россия, куда вывезли 3,7 тысячи тонн. На третьем месте Украина – 2,4 тысячи тонн.Кроме того, экспорт в сравнительно меньшем объеме осуществляется в Турцию (108 тонн), Казахстан (62 тонны), Молдову (39 тонн), а также 10 тонн в другие страны.Грузинские мандарины успешно экспортируются в соседние страны >>На данный момент из Грузии активно вывозят мандарины, фундук и яблоки. Объем экспорта данных продуктов превышает прошлогодние показатели. Да и урожай, как уверяют в Минсельхозе, в этом году богатый и качественный, поэтому и спрос на них больше, чем в прошлом году.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, сельское хозяйство