https://sputnik-georgia.ru/20211230/parlament-gruzii-rasshiril-zaprety-dlya-kurilschikov-dlya-kurilschikam-263293925.html
Парламент Грузии расширил запреты для курильщиков
Парламент Грузии расширил запреты для курильщиков
Водителям личных автомашин за курение в автомобиле в присутствии детей грозит штраф в 50 лари 30.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-30T22:05+0400
2021-12-30T22:05+0400
2021-12-30T22:26+0400
общество
новости
грузия
закон "о контроле табака"
антитабачное законодательство
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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Новые штрафные санкции для водителей такси за курение за рулем, а также для тех, кто курит в машине при детях, начнут действовать в Грузии с 1 января – парламент в третьем чтении утвердил соответствующий пакет поправок.Согласно принятым поправкам, водители такси приравниваются к водителям общественного транспорта, а пассажиры такси – к пассажирам общественного транспорта, и штраф за курение для них составит 200 лари.Водителям личных автомашин за курение в автомобиле в присутствии детей грозит штраф в 50 лари.В случае повторного нарушения закона штрафы будут удваиваться.Борьба с курением в Грузии – эксперт об успехах антитабачной политики >>Антитабачное законодательство вступило в силу в Грузии в мае 2017 года. На сегодняшний день в Грузии запрещено курить практически во всех общественных местах. Исключение составляют казино и некоторые салоны игровых автоматов, специально оборудованные на территориях вузов и медицинских учреждений места. Также можно курить актерам во время спектакля, если этого требует замысел режиссера.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канал
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, закон "о контроле табака", антитабачное законодательство
Парламент Грузии расширил запреты для курильщиков
22:05 30.12.2021 (обновлено: 22:26 30.12.2021)
Водителям личных автомашин за курение в автомобиле в присутствии детей грозит штраф в 50 лари
ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Новые штрафные санкции для водителей такси за курение за рулем, а также для тех, кто курит в машине при детях, начнут действовать в Грузии с 1 января – парламент в третьем чтении утвердил соответствующий пакет поправок.
Согласно принятым поправкам, водители такси приравниваются к водителям общественного транспорта, а пассажиры такси – к пассажирам общественного транспорта, и штраф за курение для них составит 200 лари.
Водителям личных автомашин за курение в автомобиле в присутствии детей грозит штраф в 50 лари.
Кроме того, после принятия поправок, те магазины, которые торгуют табаком и табачными изделиями в радиусе 50 метров от школ, профучилищ и вузов, будут штрафовать на 500 лари.
В случае повторного нарушения закона штрафы будут удваиваться.
Антитабачное законодательство вступило в силу в Грузии в мае 2017 года. На сегодняшний день в Грузии запрещено курить практически во всех общественных местах. Исключение составляют казино и некоторые салоны игровых автоматов, специально оборудованные на территориях вузов и медицинских учреждений места. Также можно курить актерам во время спектакля, если этого требует замысел режиссера.
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