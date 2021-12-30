https://sputnik-georgia.ru/20211230/parlament-gruzii-rasshiril-zaprety-dlya-kurilschikov-dlya-kurilschikam-263293925.html

Парламент Грузии расширил запреты для курильщиков

Парламент Грузии расширил запреты для курильщиков

Водителям личных автомашин за курение в автомобиле в присутствии детей грозит штраф в 50 лари 30.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-30T22:05+0400

2021-12-30T22:05+0400

2021-12-30T22:26+0400

общество

новости

грузия

закон "о контроле табака"

антитабачное законодательство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24722/44/247224470_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_47870252968e9bd86a57b0265d133e54.jpg

ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Новые штрафные санкции для водителей такси за курение за рулем, а также для тех, кто курит в машине при детях, начнут действовать в Грузии с 1 января – парламент в третьем чтении утвердил соответствующий пакет поправок.Согласно принятым поправкам, водители такси приравниваются к водителям общественного транспорта, а пассажиры такси – к пассажирам общественного транспорта, и штраф за курение для них составит 200 лари.Водителям личных автомашин за курение в автомобиле в присутствии детей грозит штраф в 50 лари.В случае повторного нарушения закона штрафы будут удваиваться.Борьба с курением в Грузии – эксперт об успехах антитабачной политики >>Антитабачное законодательство вступило в силу в Грузии в мае 2017 года. На сегодняшний день в Грузии запрещено курить практически во всех общественных местах. Исключение составляют казино и некоторые салоны игровых автоматов, специально оборудованные на территориях вузов и медицинских учреждений места. Также можно курить актерам во время спектакля, если этого требует замысел режиссера.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канал

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, закон "о контроле табака", антитабачное законодательство