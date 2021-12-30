https://sputnik-georgia.ru/20211230/prezident-gruzii-vruchila-nagrady-novym-laureatam-gosudarstvennykh-premiy-263269243.html

Президент Грузии вручила награды новым лауреатам государственных премий

Президент Грузии вручила награды новым лауреатам государственных премий

Премии во дворце Орбелиани вручены ученым, внесшим весомый вклад в развитие науки, а также писателям, поэтам, музыкантам и архитекторам 30.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-30T10:23+0400

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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили вручила награды новым лауреатам Национальной премии и премии имени Шота Руставели, сообщает пресс-служба администрации президента.Церемония награждения состоялась во дворце Орбелиани. Награды также были вручены лауреатам Национальной премии 2020 года, поскольку в прошлом году из-за пандемии церемония награждения не состоялась, говорится в сообщении.Администрация президента Грузии объявила конкурс для студентов-переводчиков>>В 2020 году Национальная премия Грузии присуждена: Александру Шенгелая за цикл работ "Экспериментальное исследование высокотемпературных сверхпроводников и низкоразмерных магнетиков", Георгию Квеситадзе, Гие Хатисашвили и Тинатин Садунишвили за труд "Биохимические механизмы детоксикации высших растений – основы фиторемедиации".В 2021 году Национальной премии удостоены: Тедо Горгодзе и Нодар Хорбаладзе за научно-исследовательскую работу "Офицерский атлас", Рамаз Кацарава, Давид Тугуши и Вахтанг Беридзе – за цикл научных работ "Полимерные биомиметики – белковые аналоги для мультидисциплинарного применения – от разработки до коммерциализации".А в 2021 году премию имени Шота Руставели получили: Маквала Гонашвили за сборник стихов "Крик", Теймураз Гоцадзе – за монументальную живописную композицию на тему "Витязя в тигровой шкуре", Вахтанг Кахидзе – за музыкальное произведение "Рождественская трилогия" для мужского и юношеского хоров и симфонического оркестра, Омар Напетваридзе и Георгий Джапаридзе – за архитектуру Иверской церкови иконы Божией Матери", Рауль Чилачава – за сборник стихов "Формула судьбы", "Семь книг".Национальная премия Грузии вручается за научные работы и цикл работ на высоком уровне в различных отраслях, вносящих особый вклад не только в науку Грузии, но и в духовное, социальное и экономическое развитие мира.Премия имени Шота Руставели вручается за выдающиеся произведения в области литературы, музыки, киноискусства, изобразительного искусства, театрального искусства и архитектуры, которые приобрели национальное признание и проникнуты идеями патриотизма, свободы и гуманизма.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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