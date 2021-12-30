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Саакашвили вернули в тюрьму из госпиталя – СМИ
Саакашвили вернули в тюрьму из госпиталя – СМИ
Ранее Саакашвили заявил, что если его этапируют в тюрьму, он возобновит голодовку из-за которой он и попал в больницу
2021-12-30T07:58+0400
2021-12-30T08:42+0400
новости
грузия
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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Специальная пенитенциарная служба вернула экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из военного госпиталя в Гори в тюрьму №12 в Рустави, куда он был помещен изначально после задержания, сообщает телеканал "Рустави 2".Перевод Саакашвили планировался еще 27 декабря, но пенитенциарная служба отложила его из-за ухудшения состояния здоровья экс-президента. Как рассказал сам Саакашвили, он потерял сознание, когда оказывал сопротивление тем, кто пытался увезти его из военного госпиталя.Он напомнил о словах Саакашвили, который раньше заявил, что если его увезут из госпиталя в тюрьму, он возобновит голодовку. Специальная пенитенциарная служба пока не делала заявлений. Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что согласно заключению врачей, экс-президент уже вылечился и поэтому он должен вернуться в тюрьму. Соратники Саакашвили, его адвокаты и личный врач настаивают на том, что экс-президенту все еще нужно лечение.В горийском госпитале экс-президент проходил курс лечения с 20 ноября, после 50-дневной голодовки, которую он объявил в день задержания, 1 октября.МИД: Украина работает над возвращением Саакашвили&gt;&gt;Саакашвили был задержан на основании двух приговоров, вынесенных ему заочно. Он получил шесть лет тюрьмы.В январе 2018 года Саакашвили был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по делу о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году, а в ноябре 2018 года – в превышении служебных полномочий и организации нанесения вреда здоровью человека по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.Кроме того, на рассмотрении в суде находятся три уголовных дела против Саакашвили – о разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, михаил саакашвили, гори, рустави, тюрьма

Саакашвили вернули в тюрьму из госпиталя – СМИ

07:58 30.12.2021 (обновлено: 08:42 30.12.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliАкция протеста сторонников оппозиции и ЕНД в поддержку Саакашвили у здания минздрава
Акция протеста сторонников оппозиции и ЕНД в поддержку Саакашвили у здания минздрава - Sputnik Грузия, 1920, 30.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Оппозиционер напомнил о словах Саакашвили, который раньше заявил, что если его увезут из госпиталя в тюрьму, он возобновит голодовку
ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Специальная пенитенциарная служба вернула экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из военного госпиталя в Гори в тюрьму №12 в Рустави, куда он был помещен изначально после задержания, сообщает телеканал "Рустави 2".
Перевод Саакашвили планировался еще 27 декабря, но пенитенциарная служба отложила его из-за ухудшения состояния здоровья экс-президента. Как рассказал сам Саакашвили, он потерял сознание, когда оказывал сопротивление тем, кто пытался увезти его из военного госпиталя.

"Эти люди получили конкретное задание о том, что Саакашвили должен встретить Новый год в тюрьме и они выполняют его", – сказал соратник экс-президента, депутат парламента от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили журналистам у госпиталя.

Он напомнил о словах Саакашвили, который раньше заявил, что если его увезут из госпиталя в тюрьму, он возобновит голодовку.
Специальная пенитенциарная служба пока не делала заявлений. Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что согласно заключению врачей, экс-президент уже вылечился и поэтому он должен вернуться в тюрьму. Соратники Саакашвили, его адвокаты и личный врач настаивают на том, что экс-президенту все еще нужно лечение.
В горийском госпитале экс-президент проходил курс лечения с 20 ноября, после 50-дневной голодовки, которую он объявил в день задержания, 1 октября.
МИД: Украина работает над возвращением Саакашвили>>
Саакашвили был задержан на основании двух приговоров, вынесенных ему заочно. Он получил шесть лет тюрьмы.
В январе 2018 года Саакашвили был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по делу о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году, а в ноябре 2018 года – в превышении служебных полномочий и организации нанесения вреда здоровью человека по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.
Кроме того, на рассмотрении в суде находятся три уголовных дела против Саакашвили – о разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы Грузии.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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