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Парламент Грузии избрал нового председателя комитета по образованию и науке
Парламент Грузии избрал нового председателя комитета по образованию и науке
Пост стал вакантным после избрания нового председателя парламента Грузии
2021-12-30T16:32+0400
2021-12-30T16:32+0400
2021-12-30T17:27+0400
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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Парламент Грузии избрал депутата от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Георгия Амилахвари председателем комитета по образованию и науке.За кандидатуру Амилахвари проголосовали 86 депутатов - единогласно. Амилахвари сменил на посту председателя комитета по образованию и науке Шалву Папуашвили, который накануне был избран председателем парламента.До последнего времени Амилахвари был заместителем председателя комитета.Георгий Амилахвари родился 1 января 1984 года в Тбилиси. Окончил Тбилисский государственный университет имени Иванэ Джавахишвили, специальность - правоведение. В 2008-2010 годах был главным юристом представительства литовской инвестиционной компании "Северус" в Грузии. В 2010-2020 годах - проректор, ректор, доцент права Тбилисского открытого университета.У Грузии новый председатель парламента>>В 2017 году получил статус доктора юридических наук. В 2018-2019 годах был заместителем председателя Совета по аккредитации образовательных программ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Парламент Грузии избрал нового председателя комитета по образованию и науке
16:32 30.12.2021 (обновлено: 17:27 30.12.2021)
Пост стал вакантным после избрания нового председателя парламента Грузии
ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Парламент Грузии избрал депутата от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Георгия Амилахвари председателем комитета по образованию и науке.
За кандидатуру Амилахвари проголосовали 86 депутатов - единогласно. Амилахвари сменил на посту председателя комитета по образованию и науке Шалву Папуашвили, который накануне был избран председателем парламента.
До последнего времени Амилахвари был заместителем председателя комитета.
Георгий Амилахвари родился 1 января 1984 года в Тбилиси. Окончил Тбилисский государственный университет имени Иванэ Джавахишвили, специальность - правоведение. В 2008-2010 годах был главным юристом представительства литовской инвестиционной компании "Северус" в Грузии. В 2010-2020 годах - проректор, ректор, доцент права Тбилисского открытого университета.
В 2017 году получил статус доктора юридических наук. В 2018-2019 годах был заместителем председателя Совета по аккредитации образовательных программ.
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