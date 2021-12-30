https://sputnik-georgia.ru/20211230/u-komiteta-po-obrazovaniyu-i-nauke-parlamenta-gruzii-novyy-predsedatel-263285517.html

Парламент Грузии избрал нового председателя комитета по образованию и науке

Парламент Грузии избрал нового председателя комитета по образованию и науке

Пост стал вакантным после избрания нового председателя парламента Грузии

2021-12-30T16:32+0400

2021-12-30T16:32+0400

2021-12-30T17:27+0400

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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Парламент Грузии избрал депутата от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Георгия Амилахвари председателем комитета по образованию и науке.За кандидатуру Амилахвари проголосовали 86 депутатов - единогласно. Амилахвари сменил на посту председателя комитета по образованию и науке Шалву Папуашвили, который накануне был избран председателем парламента.До последнего времени Амилахвари был заместителем председателя комитета.Георгий Амилахвари родился 1 января 1984 года в Тбилиси. Окончил Тбилисский государственный университет имени Иванэ Джавахишвили, специальность - правоведение. В 2008-2010 годах был главным юристом представительства литовской инвестиционной компании "Северус" в Грузии. В 2010-2020 годах - проректор, ректор, доцент права Тбилисского открытого университета.У Грузии новый председатель парламента>>В 2017 году получил статус доктора юридических наук. В 2018-2019 годах был заместителем председателя Совета по аккредитации образовательных программ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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