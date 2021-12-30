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Новые штрафы для курильщиков - в Грузии расширяется список запретов
Новые штрафы для курильщиков - в Грузии расширяется список запретов
Власти Грузии решили ужесточить антитабачное законодательство, которое вступило в силу в 2017 году
2021-12-30T11:53+0400
2021-12-30T12:45+0400
новости
грузия
парламент грузии
запрет на курение
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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Парламент Грузии в первом чтении принял поправки о запрете курения в такси и на катерах, а также в собственных автомобилях.Поправки вносятся в закон "О контроле табака" и в Кодекс административных правонарушений. В случае утверждения законопроектов во всех трех чтениях, новшества вступят в силу с 1 января 2022 года.Новые штрафные санкции для водителей такси за курение за рулем, а также для тех, кто курит в машине при детях, начнут действовать в Грузии с 1 января.Согласно поправкам, водители такси приравниваются к водителям общественного транспорта, а пассажиры такси – к пассажирам общественного транспорта, и штраф за курение для них составит 200 лари.Водителям собственных машин за курение в автомобиле в присутствии детей грозит штраф в 50 лари.Кроме того, после принятия поправок, те магазины, которые торгуют табаком и табачными изделиями в радиусе 50 метров от учебных заведений, будут штрафовать на 500 лари.В случае повторного нарушения закона штрафы будут удвоены.Тем самым власти Грузии решили ужесточить антитабачное законодательство, которое вступило в силу в 2017 году.Борьба с курением в Грузии – эксперт об успехах антитабачной политики&gt;&gt;На сегодняшний день в Грузии запрещено курить практически во всех общественных местах. Исключение составляют казино и некоторые салоны игровых автоматов, специально оборудованные на территориях вузов и медицинских учреждений места. Также можно курить актерам во время спектакля, если этого требует замысел режиссера.Ранее для сокращения числа курильщиков были повышены цен на табачные изделия. Так, акциз на пачку сигарет с фильтром и без фильтра стал 1,7 лари (около 0,5 доллара). Адвалорный налог на сигареты с фильтром – от 10 до 30% от стоимости пачки.На сегодняшний день цены на сигареты в Грузии начинаются с 5,5 лари. Для сравнения в 2017 году пачка сигарет в Грузии стоила от 1,5 лари.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, парламент грузии, запрет на курение

Новые штрафы для курильщиков - в Грузии расширяется список запретов

11:53 30.12.2021 (обновлено: 12:45 30.12.2021)
© photo: Sputnik / StringerПарламент Грузии десятого созыва. Пленарное заседание
Парламент Грузии десятого созыва. Пленарное заседание - Sputnik Грузия, 1920, 30.12.2021
© photo: Sputnik / Stringer
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В случае утверждения законопроектов во всех трех чтениях, новшества вступят в силу с нового года
ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Парламент Грузии в первом чтении принял поправки о запрете курения в такси и на катерах, а также в собственных автомобилях.
Поправки вносятся в закон "О контроле табака" и в Кодекс административных правонарушений. В случае утверждения законопроектов во всех трех чтениях, новшества вступят в силу с 1 января 2022 года.
Новые штрафные санкции для водителей такси за курение за рулем, а также для тех, кто курит в машине при детях, начнут действовать в Грузии с 1 января.
Согласно поправкам, водители такси приравниваются к водителям общественного транспорта, а пассажиры такси – к пассажирам общественного транспорта, и штраф за курение для них составит 200 лари.
Водителям собственных машин за курение в автомобиле в присутствии детей грозит штраф в 50 лари.
Кроме того, после принятия поправок, те магазины, которые торгуют табаком и табачными изделиями в радиусе 50 метров от учебных заведений, будут штрафовать на 500 лари.
В случае повторного нарушения закона штрафы будут удвоены.
Тем самым власти Грузии решили ужесточить антитабачное законодательство, которое вступило в силу в 2017 году.
Борьба с курением в Грузии – эксперт об успехах антитабачной политики>>
На сегодняшний день в Грузии запрещено курить практически во всех общественных местах. Исключение составляют казино и некоторые салоны игровых автоматов, специально оборудованные на территориях вузов и медицинских учреждений места. Также можно курить актерам во время спектакля, если этого требует замысел режиссера.
Ранее для сокращения числа курильщиков были повышены цен на табачные изделия. Так, акциз на пачку сигарет с фильтром и без фильтра стал 1,7 лари (около 0,5 доллара). Адвалорный налог на сигареты с фильтром – от 10 до 30% от стоимости пачки.
На сегодняшний день цены на сигареты в Грузии начинаются с 5,5 лари. Для сравнения в 2017 году пачка сигарет в Грузии стоила от 1,5 лари.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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