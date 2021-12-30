https://sputnik-georgia.ru/20211230/v-gruzii-vvoditsya-zapret-na-kurenie-v-taksi-i-ne-tolko-263273225.html

Новые штрафы для курильщиков - в Грузии расширяется список запретов

Новые штрафы для курильщиков - в Грузии расширяется список запретов

Власти Грузии решили ужесточить антитабачное законодательство, которое вступило в силу в 2017 году

2021-12-30T11:53+0400

2021-12-30T11:53+0400

2021-12-30T12:45+0400

новости

грузия

парламент грузии

запрет на курение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/0c/250322208_0:505:2731:2041_1920x0_80_0_0_fad076f1ea71b6613d03134f439a5e26.jpg

ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Парламент Грузии в первом чтении принял поправки о запрете курения в такси и на катерах, а также в собственных автомобилях.Поправки вносятся в закон "О контроле табака" и в Кодекс административных правонарушений. В случае утверждения законопроектов во всех трех чтениях, новшества вступят в силу с 1 января 2022 года.Новые штрафные санкции для водителей такси за курение за рулем, а также для тех, кто курит в машине при детях, начнут действовать в Грузии с 1 января.Согласно поправкам, водители такси приравниваются к водителям общественного транспорта, а пассажиры такси – к пассажирам общественного транспорта, и штраф за курение для них составит 200 лари.Водителям собственных машин за курение в автомобиле в присутствии детей грозит штраф в 50 лари.Кроме того, после принятия поправок, те магазины, которые торгуют табаком и табачными изделиями в радиусе 50 метров от учебных заведений, будут штрафовать на 500 лари.В случае повторного нарушения закона штрафы будут удвоены.Тем самым власти Грузии решили ужесточить антитабачное законодательство, которое вступило в силу в 2017 году.Борьба с курением в Грузии – эксперт об успехах антитабачной политики>>На сегодняшний день в Грузии запрещено курить практически во всех общественных местах. Исключение составляют казино и некоторые салоны игровых автоматов, специально оборудованные на территориях вузов и медицинских учреждений места. Также можно курить актерам во время спектакля, если этого требует замысел режиссера.Ранее для сокращения числа курильщиков были повышены цен на табачные изделия. Так, акциз на пачку сигарет с фильтром и без фильтра стал 1,7 лари (около 0,5 доллара). Адвалорный налог на сигареты с фильтром – от 10 до 30% от стоимости пачки.На сегодняшний день цены на сигареты в Грузии начинаются с 5,5 лари. Для сравнения в 2017 году пачка сигарет в Грузии стоила от 1,5 лари.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, парламент грузии, запрет на курение