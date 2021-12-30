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В Кутаисском аэропорту заработал пункт тестирования на коронавирус
В Кутаисском аэропорту заработал пункт тестирования на коронавирус
Вакцинированным иностранцам для прилета в Грузию нужен лишь документ о прохождении полного курса вакцинации 30.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-30T22:41+0400
2021-12-30T22:41+0400
2021-12-30T23:49+0400
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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. В Кутаисском международном аэропорту заработал пункт тестирования на коронавирус, благодаря которому пассажиры смогут сделать тест прямо в зале прилета.Стоимость ПЦР-теста, ответ на которой будет готов за 8 часов, стоит 70 лари, а за три-четыре часа – 120 лари, за 90 минут – 200 лари, быстрый тест же на антитела обойдется в 30 лари. По действующим правилам, вакцинированным иностранцам для прилета в Грузию нужен лишь документ о прохождении полного курса вакцинации. Граждане отдельных стран могут прилетать в страну с отрицательным ПЦР-тестом и повторять его через три дня.Памятка туристам: что нужно знать перед приездом в Грузию >>Грузия открыла свои воздушные границы в феврале этого года, и частота полетов увеличивается каждый день.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, туризм, кутаисский международный аэропорт, коронавирус covid-19
В Кутаисском аэропорту заработал пункт тестирования на коронавирус
22:41 30.12.2021 (обновлено: 23:49 30.12.2021)
Вакцинированным иностранцам для прилета в Грузию нужен лишь документ о прохождении полного курса вакцинации
ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. В Кутаисском международном аэропорту заработал пункт тестирования на коронавирус, благодаря которому пассажиры смогут сделать тест прямо в зале прилета.
Стоимость ПЦР-теста, ответ на которой будет готов за 8 часов, стоит 70 лари, а за три-четыре часа – 120 лари, за 90 минут – 200 лари, быстрый тест же на антитела обойдется в 30 лари.
По действующим правилам, вакцинированным иностранцам для прилета в Грузию нужен лишь документ о прохождении полного курса вакцинации. Граждане отдельных стран могут прилетать в страну с отрицательным ПЦР-тестом и повторять его через три дня.
Грузия открыла свои воздушные границы в феврале этого года, и частота полетов увеличивается каждый день.
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