https://sputnik-georgia.ru/20211230/vlasti-gruzii-podtverdili-perevod-saakashvili-v-tyurmu-iz-gospitalya-263274701.html

Власти Грузии подтвердили перевод Саакашвили в тюрьму из госпиталя

Власти Грузии подтвердили перевод Саакашвили в тюрьму из госпиталя

Специальная пенитенциарная служба заявила, что Саакашвили был этапирован в тюрьму "с полным соблюдением закона"

2021-12-30T12:14+0400

2021-12-30T12:14+0400

2021-12-30T12:37+0400

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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вновь находится в тюрьме №12 в городе Рустави, говорится в сообщении Специальной пенитенциарной службы Минюста Грузии.Этапирование Саакашвили планировалось еще 27 декабря, но пенитенциарная служба отложила его из-за ухудшения состояния здоровья экс-президента. Как рассказал сам Саакашвили, он потерял сознание, когда оказывал сопротивление тем, кто пытался увезти его из военного госпиталя.Ранее экс-президент заявил, что в случае возвращения в тюрьму, он возобновит голодовку. Категорически против перевода Саакашвили в тюрьму были его адвокат, соратники и личный врач. В настоящее время адвокаты находятся в пенитенциарном учреждении, где содержится Саакашвили.В горийском госпитале экс-президент проходил курс лечения с 20 ноября, после 50-дневной голодовки, которую он объявил в день задержания, 1 октября. На днях министр юстиции Рати Брегадзе сказал, что экс-президент выздоровел. Саакашвили был задержан на основании двух приговоров, вынесенных ему заочно. Он получил шесть лет тюрьмы.Почему у Саакашвили в Грузии нет политического будущего? Мнение эксперта>>В январе 2018 года Саакашвили был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по делу о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году, а в ноябре 2018 года – в превышении служебных полномочий и организации нанесения вреда здоровью человека по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.Кроме того, на рассмотрении в суде находятся три уголовных дела против Саакашвили – о разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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