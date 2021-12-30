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Власти Грузии подтвердили перевод Саакашвили в тюрьму из госпиталя
Власти Грузии подтвердили перевод Саакашвили в тюрьму из госпиталя
Специальная пенитенциарная служба заявила, что Саакашвили был этапирован в тюрьму "с полным соблюдением закона"
2021-12-30T12:14+0400
2021-12-30T12:37+0400
новости
грузия
михаил саакашвили
тбилиси
рустави
военный госпиталь в гори
тюрьма
специальная пенитенциарная служба
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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вновь находится в тюрьме №12 в городе Рустави, говорится в сообщении Специальной пенитенциарной службы Минюста Грузии.Этапирование Саакашвили планировалось еще 27 декабря, но пенитенциарная служба отложила его из-за ухудшения состояния здоровья экс-президента. Как рассказал сам Саакашвили, он потерял сознание, когда оказывал сопротивление тем, кто пытался увезти его из военного госпиталя.Ранее экс-президент заявил, что в случае возвращения в тюрьму, он возобновит голодовку. Категорически против перевода Саакашвили в тюрьму были его адвокат, соратники и личный врач. В настоящее время адвокаты находятся в пенитенциарном учреждении, где содержится Саакашвили.В горийском госпитале экс-президент проходил курс лечения с 20 ноября, после 50-дневной голодовки, которую он объявил в день задержания, 1 октября. На днях министр юстиции Рати Брегадзе сказал, что экс-президент выздоровел. Саакашвили был задержан на основании двух приговоров, вынесенных ему заочно. Он получил шесть лет тюрьмы.Почему у Саакашвили в Грузии нет политического будущего? Мнение эксперта&gt;&gt;В январе 2018 года Саакашвили был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по делу о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году, а в ноябре 2018 года – в превышении служебных полномочий и организации нанесения вреда здоровью человека по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.Кроме того, на рассмотрении в суде находятся три уголовных дела против Саакашвили – о разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, михаил саакашвили, тбилиси, рустави, военный госпиталь в гори, тюрьма, специальная пенитенциарная служба

Власти Грузии подтвердили перевод Саакашвили в тюрьму из госпиталя

12:14 30.12.2021 (обновлено: 12:37 30.12.2021)
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliАкция протеста сторонников ЕНД и Саакашвили у здания парламента Грузии 9 ноября 2021 года
Акция протеста сторонников ЕНД и Саакашвили у здания парламента Грузии 9 ноября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 30.12.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Специальная пенитенциарная служба заявила, что Саакашвили был возвращен в тюрьму "с полным соблюдением закона"
ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вновь находится в тюрьме №12 в городе Рустави, говорится в сообщении Специальной пенитенциарной службы Минюста Грузии.
Этапирование Саакашвили планировалось еще 27 декабря, но пенитенциарная служба отложила его из-за ухудшения состояния здоровья экс-президента. Как рассказал сам Саакашвили, он потерял сознание, когда оказывал сопротивление тем, кто пытался увезти его из военного госпиталя.

"Исходя из высокого общественного интереса разъясняем, что 30 декабря текущего года осужденный/обвиняемый Михаил Саакашвили с полным соблюдением законодательства переведен из военного госпиталя министерства обороны имени Георгия Абрамишвили в пенитенциарное учреждение №12", – сказано в сообщении.

Ранее экс-президент заявил, что в случае возвращения в тюрьму, он возобновит голодовку. Категорически против перевода Саакашвили в тюрьму были его адвокат, соратники и личный врач. В настоящее время адвокаты находятся в пенитенциарном учреждении, где содержится Саакашвили.
В горийском госпитале экс-президент проходил курс лечения с 20 ноября, после 50-дневной голодовки, которую он объявил в день задержания, 1 октября. На днях министр юстиции Рати Брегадзе сказал, что экс-президент выздоровел.
Саакашвили был задержан на основании двух приговоров, вынесенных ему заочно. Он получил шесть лет тюрьмы.
Почему у Саакашвили в Грузии нет политического будущего? Мнение эксперта>>
В январе 2018 года Саакашвили был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по делу о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году, а в ноябре 2018 года – в превышении служебных полномочий и организации нанесения вреда здоровью человека по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.
Кроме того, на рассмотрении в суде находятся три уголовных дела против Саакашвили – о разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы Грузии.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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