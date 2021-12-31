https://sputnik-georgia.ru/20211231/chto-poruchil-premer-gruzii-ministerstvu-ekonomiki-na-2022-god-263316701.html

Что поручил премьер Грузии министерству экономики на 2022 год

Что поручил премьер Грузии министерству экономики на 2022 год

В наступающем году Минэкономики намерено сделать свою работу по привлечению иностранных инвестиций более агрессивной 31.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-31T20:58+0400

2021-12-31T20:58+0400

2021-12-31T21:17+0400

экономика

новости

грузия

инвестиции

натия турнава

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/1c/252441150_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_e1cebd1aeb8004fdefd2fe059996c84b.jpg

ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Экономическое ведомство Грузии получило прямое указание премьер-министра Ираклия Гарибашвили, чтобы 2022 год реально стал годом полноценного восстановления и развития, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и рост оборота предприятий. Средний показатель реального роста за 11 месяцев составил 10,7%, что по словам властей указывает на завершение года двухзначным экономическим ростом.На фоне пандемии коронавируса объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020-м снизился на 57,2% по сравнению с 2019 годом и составил 572 миллиона долларов. С начала 2021 года объем инвестиций вырос лишь на 3,2% по сравнению с январем-сентябрем 2020 года и составил 728,4 миллиона долларов.По словам министра, у ведомства была слишком пассивная политика в вопросе привлечения инвестиций. С 2022 года планируется изменить подход на более агрессивный. Как отметила Турнава будет проактивный подход, который подразумевает поиск инвесторов в разных странах.Рекордный рост экономики Грузии продолжается – новая статистика >>Кроме того, министр заявила, что проблемы и трудности с которыми сталкивается страна намного глубже, чем краткосрочные последствия самой пандемии."Инфляция вызвана пандемией и скоро будет устранена, но бедность - это такая серьезная проблема, с которой страны борются годами, и существует феномен бедности в развитом европейском государстве. Это действительно не объясняется пандемией, это системная проблема. Поэтому мы всегда готовы доработать свою политику, у нас что-то получается, что-то, наверное, нет, иногда допускаются ошибки. Ошибки совершают не только те, кто ничего не делает", сказала Турнава.По словам Турнава, правительство всегда готовы признать, что сделали неправильно или могли бы сделать лучше, поэтому подходы постоянно меняются.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, новости, грузия, инвестиции, натия турнава