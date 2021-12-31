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Что поручил премьер Грузии министерству экономики на 2022 год
Что поручил премьер Грузии министерству экономики на 2022 год
В наступающем году Минэкономики намерено сделать свою работу по привлечению иностранных инвестиций более агрессивной 31.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-31T20:58+0400
2021-12-31T21:17+0400
экономика
новости
грузия
инвестиции
натия турнава
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ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Экономическое ведомство Грузии получило прямое указание премьер-министра Ираклия Гарибашвили, чтобы 2022 год реально стал годом полноценного восстановления и развития, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и рост оборота предприятий. Средний показатель реального роста за 11 месяцев составил 10,7%, что по словам властей указывает на завершение года двухзначным экономическим ростом.На фоне пандемии коронавируса объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020-м снизился на 57,2% по сравнению с 2019 годом и составил 572 миллиона долларов. С начала 2021 года объем инвестиций вырос лишь на 3,2% по сравнению с январем-сентябрем 2020 года и составил 728,4 миллиона долларов.По словам министра, у ведомства была слишком пассивная политика в вопросе привлечения инвестиций. С 2022 года планируется изменить подход на более агрессивный. Как отметила Турнава будет проактивный подход, который подразумевает поиск инвесторов в разных странах.Рекордный рост экономики Грузии продолжается – новая статистика &gt;&gt;Кроме того, министр заявила, что проблемы и трудности с которыми сталкивается страна намного глубже, чем краткосрочные последствия самой пандемии."Инфляция вызвана пандемией и скоро будет устранена, но бедность - это такая серьезная проблема, с которой страны борются годами, и существует феномен бедности в развитом европейском государстве. Это действительно не объясняется пандемией, это системная проблема. Поэтому мы всегда готовы доработать свою политику, у нас что-то получается, что-то, наверное, нет, иногда допускаются ошибки. Ошибки совершают не только те, кто ничего не делает", сказала Турнава.По словам Турнава, правительство всегда готовы признать, что сделали неправильно или могли бы сделать лучше, поэтому подходы постоянно меняются.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, инвестиции, натия турнава

Что поручил премьер Грузии министерству экономики на 2022 год

20:58 31.12.2021 (обновлено: 21:17 31.12.2021)
© Government of GeorgiaНатия Турнава
Натия Турнава - Sputnik Грузия, 1920, 31.12.2021
© Government of Georgia
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В наступающем году Минэкономики намерено сделать свою работу по привлечению иностранных инвестиций более агрессивной
ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Экономическое ведомство Грузии получило прямое указание премьер-министра Ираклия Гарибашвили, чтобы 2022 год реально стал годом полноценного восстановления и развития, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.
После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и рост оборота предприятий. Средний показатель реального роста за 11 месяцев составил 10,7%, что по словам властей указывает на завершение года двухзначным экономическим ростом.
"Есть много новых инициатив, в том числе направленных на улучшение жизни людей. Как видите, в конце года было объявлено о нескольких новых инициативах. У нас это новое инициативное предложение. Одна из проблем - необходимость привлечения инвестиций. Есть некоторые положительные тенденции, но их недостаточно", сказала Турнава в эфире телеканала PalitraNews.
На фоне пандемии коронавируса объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020-м снизился на 57,2% по сравнению с 2019 годом и составил 572 миллиона долларов. С начала 2021 года объем инвестиций вырос лишь на 3,2% по сравнению с январем-сентябрем 2020 года и составил 728,4 миллиона долларов.
По словам министра, у ведомства была слишком пассивная политика в вопросе привлечения инвестиций. С 2022 года планируется изменить подход на более агрессивный. Как отметила Турнава будет проактивный подход, который подразумевает поиск инвесторов в разных странах.
Рекордный рост экономики Грузии продолжается – новая статистика >>
Кроме того, министр заявила, что проблемы и трудности с которыми сталкивается страна намного глубже, чем краткосрочные последствия самой пандемии.
"Инфляция вызвана пандемией и скоро будет устранена, но бедность - это такая серьезная проблема, с которой страны борются годами, и существует феномен бедности в развитом европейском государстве. Это действительно не объясняется пандемией, это системная проблема. Поэтому мы всегда готовы доработать свою политику, у нас что-то получается, что-то, наверное, нет, иногда допускаются ошибки. Ошибки совершают не только те, кто ничего не делает", сказала Турнава.
По словам Турнава, правительство всегда готовы признать, что сделали неправильно или могли бы сделать лучше, поэтому подходы постоянно меняются.
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