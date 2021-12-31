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Экспорт фундука из Грузии продолжает расти
Экспорт фундука из Грузии продолжает расти
Объем экспорта фундука за текущий сезон сбора урожая увеличился на 28%, а стоимость – на 10% 31.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-31T07:32+0400
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ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. С 1 августа 2021 года из Грузии было экспортировано 17 тысяч тонн фундука, стоимость которого составила 72,2 миллиона долларов, сообщает пресс-служба Минсельхоза страны.По данным ведомства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем экспорта фундука увеличился на 3,7 тысячи тонн (28%), а стоимость увеличилась на 7,2 миллиона долларов (10%).ТОП-10 стран-импортеров грузинского фундука: Италия – 7 054 тонны, Германия – 3 140 тонн, Армения – 1 198 тонн, Китай – 780 тонн, Испания – 478 тонн, Чехия – 445 тонн, Россия – 358 тонн, Польша – 337 тонн, Литва – 305 тонн, Украина – 301 тонна.Массовый сбор фундука начался в Грузии в начале августа. Первыми собирать урожай традиционно начали в Самегрело и Гурии на западе Грузии, позже к ним присоединилась Кахети и другие регионы, где выращивают фундук.Грузинские мандарины успешно экспортируются в соседние страны &gt;&gt;По информации ведомства, в этом году урожай фундука высокого качества. Предполагается собрать 65-70 тысяч тонн, экспортный потенциал которых составляет 150 миллионов долларов.В Минсельхозе отмечают, что с 2016 года в результате распространения мраморных клопов и грибковых болезней производство фундука и его экспорт стали сокращаться, и в 2018 году достигли минимальной отметки в 17 тысяч тонн.Получить высококачественный и обильный урожай в 2020 и 2021 годах удалось за счет активной и целенаправленной работы по уничтожению вредителей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, сельское хозяйство

Экспорт фундука из Грузии продолжает расти

07:32 31.12.2021
© Pixabay / HansФундук
Фундук - Sputnik Грузия, 1920, 31.12.2021
© Pixabay / Hans
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Объем экспорта фундука за текущий сезон сбора урожая увеличился на 28%, а стоимость – на 10%
ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. С 1 августа 2021 года из Грузии было экспортировано 17 тысяч тонн фундука, стоимость которого составила 72,2 миллиона долларов, сообщает пресс-служба Минсельхоза страны.
По данным ведомства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем экспорта фундука увеличился на 3,7 тысячи тонн (28%), а стоимость увеличилась на 7,2 миллиона долларов (10%).
ТОП-10 стран-импортеров грузинского фундука: Италия – 7 054 тонны, Германия – 3 140 тонн, Армения – 1 198 тонн, Китай – 780 тонн, Испания – 478 тонн, Чехия – 445 тонн, Россия – 358 тонн, Польша – 337 тонн, Литва – 305 тонн, Украина – 301 тонна.
Массовый сбор фундука начался в Грузии в начале августа. Первыми собирать урожай традиционно начали в Самегрело и Гурии на западе Грузии, позже к ним присоединилась Кахети и другие регионы, где выращивают фундук.
Грузинские мандарины успешно экспортируются в соседние страны >>
По информации ведомства, в этом году урожай фундука высокого качества. Предполагается собрать 65-70 тысяч тонн, экспортный потенциал которых составляет 150 миллионов долларов.
В Минсельхозе отмечают, что с 2016 года в результате распространения мраморных клопов и грибковых болезней производство фундука и его экспорт стали сокращаться, и в 2018 году достигли минимальной отметки в 17 тысяч тонн.
Получить высококачественный и обильный урожай в 2020 и 2021 годах удалось за счет активной и целенаправленной работы по уничтожению вредителей.
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