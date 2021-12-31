https://sputnik-georgia.ru/20211231/gde-mozhno-budet-priobresti-proezdnye-v-tbilisi-263301008.html

Где можно будет приобрести проездные в Тбилиси

Где можно будет приобрести проездные в Тбилиси

В Тбилиси с 1 февраля вводится абонементная оплата проезда в общественном транспорте 31.12.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Новые абонементные карты для проезда в общественном транспорте в Тбилиси можно будет приобрести как в кассах метро, ​​так и в экспресс-отделениях "Банка Грузии", об этом заявил глава Агентства транспорта и урбанистического развития мэрии столицы Виктор Цилосани в эфире телеканала Рустави 2.Абонементная система оплаты проезда в общественном транспорте в Тбилиси будет задействована с 1 февраля.По его словам, существующая система, предусматривающая оплату проезда картой "метроман" и банковскими картами, останется в силе, правда, только для разового проезда. Подключить к ним абонентский тариф будет нельзя.Жителям Тбилиси придется покупать новые проездные с февраля>>В то же время Цилосани отметил, что в автобусах, где все еще остается система оплаты наличными, эта функция сохранится для разового проезда, однако постепенно оплата будет переведена полностью на электронную модель.Виктор Цилосани сообщил, что абонементы не будут персонализированными, и проездным могут пользоваться все члены семьи.Пополнить счет на карте можно будет онлайн, однако система находится в стадии доработки, и активировать ее можно будет только в конце февраля, отметил глава агентства.С 1 февраля жители Тбилиси смогут пользоваться абонементами на безлимитный проезд количество поездок в течение 90 минут (1 лари): проездной на один день будет стоить 3 лари, на неделю – 20 лари, на месяц – 40 лари, на три месяца – 100 лари, на шесть месяцев – 150 и на год – 250 лари. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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