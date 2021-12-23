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Жителям Тбилиси придется покупать новые проездные с февраля
Жителям Тбилиси придется покупать новые проездные с февраля
Те, кто пользуется общественным транспортом в Тбилиси, смогут выбирать наиболее выгодный для них пакет 23.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-23T19:40+0400
2021-12-23T19:40+0400
2021-12-23T20:15+0400
общество
новости
грузия
тбилиси
мэрия тбилиси
транспорт
ираклий хмаладзе
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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. После внедрения новой абонементной системы с 1 февраля 2022 года для пользования общественным транспортом в Тбилиси нужны будут новые проездные карты, заявил вице-мэр столицы Ираклий Хмаладзе журналистам.Абонементы на проезд в общественном транспорте Тбилиси появятся с февраля>>Это будет одна карта, на которую нужно будет зачислять деньги. Сумма будет зависеть от приобретаемого пакета. Одна поездка будет стоить вдвое дороже, чем сейчас - 1 лари. При этом, как и в настоящее время, в течение 90 минут можно будет менять транспорт сколько угодно раз. Кроме того, можно будет приобрести безлимитные пакеты на день, на месяц, на три месяца, на полгода и на год.Согласно инициативе мэрии, однодневный абонемент обойдется в 3 лари, на неделю – 20 лари, на месяц – 40 лари, на три месяца – 100 лари, на шесть месяцев –150 лари, а на год – 250 лари.Хмаладзе добавил, что будут действовать скидки для школьников и студентов, социально незащищенных лиц, и ветеранов войны."Воздух подорожает?" - реакция Сети на рост цен на метро и автобусы в Тбилиси>>При этом некоторое время в пользовании останутся проездные, которые действуют сегодня, так как на них начислены деньги.На сегодняшний день, оплата проезда в общественном транспорте производится при помощи карточки "Метромани", которая стоит 2 лари. Бесплатно пользоваться разными видами общественного транспорта в течение 90 минут после оплаты первой поездки можно только при наличии "Метромани".Оплатить проезд можно и некоторыми банковскими картами, но в этом случае каждый раз с карты списывается по 0,5 лари.Есть также льготные тарифные карты для учащихся, пенсионеров и граждан со статусом социально незащищенного лица.Сколько будут стоить новые карты, пока не известно.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, тбилиси, мэрия тбилиси, транспорт, ираклий хмаладзе
Жителям Тбилиси придется покупать новые проездные с февраля
19:40 23.12.2021 (обновлено: 20:15 23.12.2021)
Те, кто пользуется общественным транспортом в Тбилиси, смогут выбирать наиболее выгодный для них пакет
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. После внедрения новой абонементной системы с 1 февраля 2022 года для пользования общественным транспортом в Тбилиси нужны будут новые проездные карты, заявил вице-мэр столицы Ираклий Хмаладзе журналистам.
Это будет одна карта, на которую нужно будет зачислять деньги. Сумма будет зависеть от приобретаемого пакета. Одна поездка будет стоить вдвое дороже, чем сейчас - 1 лари. При этом, как и в настоящее время, в течение 90 минут можно будет менять транспорт сколько угодно раз. Кроме того, можно будет приобрести безлимитные пакеты на день, на месяц, на три месяца, на полгода и на год.
"Карта не одноразовая. Пассажиру необходимо будет купить ее один раз, и с этой карты можно будет постоянно оплачивать разные пакеты. Сейчас ведутся работы над тем, чтобы можно было привязать абонемент к банковской карте", - пояснил Хмаладзе.
Согласно инициативе мэрии, однодневный абонемент обойдется в 3 лари, на неделю – 20 лари, на месяц – 40 лари, на три месяца – 100 лари, на шесть месяцев –150 лари, а на год – 250 лари.
Хмаладзе добавил, что будут действовать скидки для школьников и студентов, социально незащищенных лиц, и ветеранов войны.
При этом некоторое время в пользовании останутся проездные, которые действуют сегодня, так как на них начислены деньги.
На сегодняшний день, оплата проезда в общественном транспорте производится при помощи карточки "Метромани", которая стоит 2 лари. Бесплатно пользоваться разными видами общественного транспорта в течение 90 минут после оплаты первой поездки можно только при наличии "Метромани".
Оплатить проезд можно и некоторыми банковскими картами, но в этом случае каждый раз с карты списывается по 0,5 лари.
Есть также льготные тарифные карты для учащихся, пенсионеров и граждан со статусом социально незащищенного лица.
Сколько будут стоить новые карты, пока не известно.
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