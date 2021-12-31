https://sputnik-georgia.ru/20211231/nochnym-klubam-v-gruzii-razreshili-rabotat-v-novogodnyuyu-noch-263300258.html
Ночным клубам в Грузии разрешили работать в новогоднюю ночь
Ночным клубам в Грузии разрешили работать в новогоднюю ночь
В новогоднюю ночь ночные клубы смогут принять посетителей, но в ограниченном количестве 31.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-31T10:08+0400
2021-12-31T10:08+0400
2021-12-31T11:13+0400
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ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Ночным клубам в Грузии разрешили проводить новогодние мероприятия 31 декабря и 1 января, соответствующее решение принял межведомственный координационный совет.В последнее время власти Грузии пытались договориться с владельцами ночных клубов, чтобы прийти к единому соглашению. Владельцы ночных клубов заявили, что несмотря на запрет, намерены проводить мероприятия с соблюдением правил безопасности против коронавируса, а в случае санкций обещали прибегнут к акциям протеста.В результате консультаций с сектором достигнуто соглашение, что на мероприятиях будет допускаться ограниченное количество гостей. При этом регуляции будет ужесточены. Это значит, что:Власти Грузии пытаются договориться с ночными клубами>>– В ночные клубы будут допускать только полностью вакцинированные лица;– Лица, переболевшие коронавирусом;– В ином случае посетитель обязан представить результат отрицательного ПЦР-теста с 48-часовой валидностью."Соответствующие ведомства будут строго контролировать исполнение регуляций", – говорится в сообщении пресс-службы администрации правительства.Ночные клубы в Грузии закрылись в марте 2020 года после того, как в стране появились первые заболевшие коронавирусом. С тех пор развлекательным заведениям, в отличие от ресторанов, фитнес-клубов, театров и т. д., так и не разрешили возобновить работу.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса
Ночным клубам в Грузии разрешили работать в новогоднюю ночь
10:08 31.12.2021 (обновлено: 11:13 31.12.2021)
В новогоднюю ночь ночные клубы смогут принять посетителей, но в ограниченном количестве
ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Ночным клубам в Грузии разрешили проводить новогодние мероприятия 31 декабря и 1 января, соответствующее решение принял межведомственный координационный совет.
В последнее время власти Грузии пытались договориться с владельцами ночных клубов, чтобы прийти к единому соглашению. Владельцы ночных клубов заявили, что несмотря на запрет, намерены проводить мероприятия с соблюдением правил безопасности против коронавируса, а в случае санкций обещали прибегнут к акциям протеста.
В результате консультаций с сектором достигнуто соглашение, что на мероприятиях будет допускаться ограниченное количество гостей. При этом регуляции будет ужесточены. Это значит, что:
– В ночные клубы будут допускать только полностью вакцинированные лица;
– Лица, переболевшие коронавирусом;
– В ином случае посетитель обязан представить результат отрицательного ПЦР-теста с 48-часовой валидностью.
"Соответствующие ведомства будут строго контролировать исполнение регуляций", – говорится в сообщении пресс-службы администрации правительства.
Ночные клубы в Грузии закрылись в марте 2020 года после того, как в стране появились первые заболевшие коронавирусом. С тех пор развлекательным заведениям, в отличие от ресторанов, фитнес-клубов, театров и т. д., так и не разрешили возобновить работу.
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