https://sputnik-georgia.ru/20211231/srok-obrascheniya-starykh-banknot-lari-istekaet-segodnya-263284662.html

Срок обращения старых банкнот лари истекает сегодня

Срок обращения старых банкнот лари истекает сегодня

Обменять старые банкноты после 1 января 2022 года можно будет только в кассовом центре Нацбанка 31.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-31T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. В Грузии 31 декабря 2021 года истекает срок использования банкнот лари всех номиналов, выпущенных в 1995-1999 годах.Нацбанк Грузии на постоянной основе обеспечивает потребность экономики страны в наличных деньгах и одновременно обеспечивает изъятие устаревших банкнот из каналов обращения и их обновление.По информации Нацбанка, обменять банкноты, выпущенные в этих годах, можно будет с 1 января 2022 года только в кассовом центре Национального банка Грузии по адресу Кахетинское шоссе, 72 в Тбилиси.Названы сроки выпуска первой партии "цифровых денег" в Грузии >>Все юридические и физические лица обязаны до 31 декабря текущего года производить беспрепятственные платежи банкнотами всех номиналов выпуска 1995-1999 годов, при условии, что они удовлетворяют требованиям, утвержденным Советом Нацбанка, касающегося "Критериев определения действительности банкнот и монет лари, а также порядка их приема и замены".Грузинская национальная валюта лари появилась в обороте 2 октября 1995 года. В 2016 году началось обновление банкнот на более защищенные с новым ярким дизайном. С 1 февраля 2016 года в оборот были выпущены банкноты номиналом 20 и 50 лари, 1 ноября того же года – номиналом 100 лари, 1 сентября 2017 года – номиналом 5 лари, 1 октября 2019 года – номиналом 10 лари.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канал.

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