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Стоимость строительства в Грузии продолжает расти – новые данные статистики
Стоимость строительства в Грузии продолжает расти – новые данные статистики
Увеличение годового индекса строительства в основном произошло за счет роста цен на строительные материалы на 19,6% 31.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-31T09:01+0400
2021-12-31T09:04+0400
экономика
новости
грузия
национальная служба статистики грузии "сакстат"
строительство
статистика
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ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии за третий квартал 2021 года вырос на 14,1% по сравнению с соответствующим кварталом прошлого года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".По данным ведомства, увеличение годового индекса в основном произошло за счет роста цен на строительные материалы на 19,6%, а также рост заработной платы рабочих на 6,2%.В тоже время, индекс стоимости строительства в Грузии за третий квартал 2021 года вырос на 1,8% по сравнению со вторым кварталом 2021 года.Объемы строительства в Грузии продолжают расти – новая статистика &gt;&gt;Изменение в основном произошло за счет роста цен на строительные материалы на 19,6%.За девять первых месяцев 2021 года в Грузии было введено в эксплуатацию 1 708 объектов общей площадью 1 155,4 тысячи квадратных метров. По сравнению с январем-июнем 2020 года, число введенных объектов выросло на 39,3%, а их площадь – на 7,9%.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, национальная служба статистики грузии "сакстат", строительство, статистика

Стоимость строительства в Грузии продолжает расти – новые данные статистики

09:01 31.12.2021 (обновлено: 09:04 31.12.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliСтроительство нового жилого дома в центре грузинской столицы
Строительство нового жилого дома в центре грузинской столицы - Sputnik Грузия, 1920, 31.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Увеличение годового индекса строительства в основном произошло за счет роста цен на строительные материалы на 19,6%
ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии за третий квартал 2021 года вырос на 14,1% по сравнению с соответствующим кварталом прошлого года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
По данным ведомства, увеличение годового индекса в основном произошло за счет роста цен на строительные материалы на 19,6%, а также рост заработной платы рабочих на 6,2%.
В тоже время, индекс стоимости строительства в Грузии за третий квартал 2021 года вырос на 1,8% по сравнению со вторым кварталом 2021 года.
Объемы строительства в Грузии продолжают расти – новая статистика >>
Изменение в основном произошло за счет роста цен на строительные материалы на 19,6%.
За девять первых месяцев 2021 года в Грузии было введено в эксплуатацию 1 708 объектов общей площадью 1 155,4 тысячи квадратных метров. По сравнению с январем-июнем 2020 года, число введенных объектов выросло на 39,3%, а их площадь – на 7,9%.
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