https://sputnik-georgia.ru/20211231/stoimost-stroitelstva-v-gruzii-prodolzhaet-rasti--novye-dannye-statistiki-263298305.html

Стоимость строительства в Грузии продолжает расти – новые данные статистики

Стоимость строительства в Грузии продолжает расти – новые данные статистики

Увеличение годового индекса строительства в основном произошло за счет роста цен на строительные материалы на 19,6% 31.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-31T09:01+0400

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экономика

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

строительство

статистика

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ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии за третий квартал 2021 года вырос на 14,1% по сравнению с соответствующим кварталом прошлого года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".По данным ведомства, увеличение годового индекса в основном произошло за счет роста цен на строительные материалы на 19,6%, а также рост заработной платы рабочих на 6,2%.В тоже время, индекс стоимости строительства в Грузии за третий квартал 2021 года вырос на 1,8% по сравнению со вторым кварталом 2021 года.Объемы строительства в Грузии продолжают расти – новая статистика >>Изменение в основном произошло за счет роста цен на строительные материалы на 19,6%.За девять первых месяцев 2021 года в Грузии было введено в эксплуатацию 1 708 объектов общей площадью 1 155,4 тысячи квадратных метров. По сравнению с январем-июнем 2020 года, число введенных объектов выросло на 39,3%, а их площадь – на 7,9%.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, национальная служба статистики грузии "сакстат", строительство, статистика