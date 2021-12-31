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https://sputnik-georgia.ru/20211231/v-tbilisi-proshla-repetitsiya-novogodnego-gala-kontserta-263301549.html
В Тбилиси прошла репетиция новогоднего гала-концерта
В Тбилиси прошла репетиция новогоднего гала-концерта
К новогоднему гала-концерту все готово – мэрия Тбилиси приглашает всех на площадь Первой Республики 31.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-31T11:11+0400
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тбилиси
новый год
гала-концерт
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ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. В Тбилиси прошла репетиция новогоднего гала-концерта, сообщают в пресс-службе мэрии.Концерт состоится 31 декабря в 00:00 на площади Первой Республики. В программе – популярные песни, мелодии и музыкальные произведения. В проекте задействовано более 300 исполнителей."В прошлом году из-за пандемии у нас был только телевизионный формат, поэтому отрадно, что в этом году на площади Республики состоится действительно массовое мероприятие. На гала-концерте грузинские оркестры представят новые оркестровые версии всеми любимых хитов", – сказал заместитель мэра Тбилиси Андрия Басилая.Концерт будут вести пять ведущих: Ника Цулукидзе, Нанико Хазарадзе, Аполлон Кублашвили, Мариам Джологуа и Лиза Циклаури, главный дирижер мероприятия Ника Никвашвили.Новогодняя программа: куда пойти в Тбилиси на праздники&gt;&gt;На концерте выступят хор собора Самеба, ансамбли "Басиани", "Грузинские голоса", "Герио", "Алило", "Театральный квартет", "Форте", а также такие звезды грузинской эстрады, как Нукри Капанадзе, Лиза Багратиони, Нато Метонидзе, Анри Джохадзе, Георгий Меписашвили, Кристина Имедадзе, Тако Гачечиладзе, Георгий Чохонелидзе, Нини Бадурашвили, Наталья Кутателадзе, Натия Думбадзе, Михаил Сулухия, Нино Дзоценидзе, Софо Геловани, Натия Перанидзе, Мишо Джавахишвили, Софо Бедиа и многие другиеСпециально к этому дню участники концерта будут представлены в нарядах грузинских дизайнеров, что будет способствовать популяризации грузинской индустрии моды.Руководит проектом Нино Нодия, автор концепции концерта и постановщик – Бакур Бакурадзе, музыкальный руководитель проекта – Кети Габисиани, эскизы декораций принадлежат художнице Тамар Поцхишвили.Начало новогоднего гала-концерта на площади Республики в 00:00 по местному времени.
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новости, грузия, тбилиси, новый год, гала-концерт

В Тбилиси прошла репетиция новогоднего гала-концерта

11:11 31.12.2021
© Sputnik / STRINGERНовогодний Тбилиси с высоты птичьего полета
Новогодний Тбилиси с высоты птичьего полета - Sputnik Грузия, 1920, 31.12.2021
© Sputnik / STRINGER
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К новогоднему гала-концерту все готово – мэрия Тбилиси приглашает всех на площадь Первой Республики
ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. В Тбилиси прошла репетиция новогоднего гала-концерта, сообщают в пресс-службе мэрии.
Концерт состоится 31 декабря в 00:00 на площади Первой Республики. В программе – популярные песни, мелодии и музыкальные произведения. В проекте задействовано более 300 исполнителей.
"В прошлом году из-за пандемии у нас был только телевизионный формат, поэтому отрадно, что в этом году на площади Республики состоится действительно массовое мероприятие. На гала-концерте грузинские оркестры представят новые оркестровые версии всеми любимых хитов", – сказал заместитель мэра Тбилиси Андрия Басилая.
Концерт будут вести пять ведущих: Ника Цулукидзе, Нанико Хазарадзе, Аполлон Кублашвили, Мариам Джологуа и Лиза Циклаури, главный дирижер мероприятия Ника Никвашвили.
Новогодняя программа: куда пойти в Тбилиси на праздники>>
На концерте выступят хор собора Самеба, ансамбли "Басиани", "Грузинские голоса", "Герио", "Алило", "Театральный квартет", "Форте", а также такие звезды грузинской эстрады, как Нукри Капанадзе, Лиза Багратиони, Нато Метонидзе, Анри Джохадзе, Георгий Меписашвили, Кристина Имедадзе, Тако Гачечиладзе, Георгий Чохонелидзе, Нини Бадурашвили, Наталья Кутателадзе, Натия Думбадзе, Михаил Сулухия, Нино Дзоценидзе, Софо Геловани, Натия Перанидзе, Мишо Джавахишвили, Софо Бедиа и многие другие
Специально к этому дню участники концерта будут представлены в нарядах грузинских дизайнеров, что будет способствовать популяризации грузинской индустрии моды.
Руководит проектом Нино Нодия, автор концепции концерта и постановщик – Бакур Бакурадзе, музыкальный руководитель проекта – Кети Габисиани, эскизы декораций принадлежат художнице Тамар Поцхишвили.
Начало новогоднего гала-концерта на площади Республики в 00:00 по местному времени.
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