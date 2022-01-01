https://sputnik-georgia.ru/20220101/chinovnikam-vospitatelyam-detsadov-i-rabotnikam-skoroy-pomoschi-s-1-yanvarya-povysheny-zarplaty-263314837.html

Чиновникам, воспитателям детсадов и работникам скорой помощи с 1 января повышены зарплаты

Чиновникам, воспитателям детсадов и работникам скорой помощи с 1 января повышены зарплаты

Воспитатели детских садов и работники неотложной мединской помощи в регионах с 1 января получат повышенные зарплаты 01.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-01T14:31+0400

2022-01-01T14:31+0400

2022-01-01T14:31+0400

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ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. С 1 января 2022 года государственным чиновникам повышена заработная плата на 10%.Средняя номинальная зарплата в государственном секторе составляет чуть более тысячи лари. При этом зарплата государственных чиновников формируется из двух компонентов – основная ставка и коэффициент, зависящий от класса чиновника и занимаемой им позиции. Всего в Грузии 12 классов чиновников.Воспитатели детских садов и работники неотложной медицинской помощи в регионах с 1 января получат повышенные зарплаты, рост предусмотрен государственным бюджетом на 2022 год.Премьер Грузии: повышение зарплат госслужащим не будет разовой акцией >>Согласно документу, зарплата для работников детских садов увеличится по стране на 100 лари.Увеличенную зарплату получат и работники скорой помощи в регионах. Теперь их зарплата будет приравнена к зарплатам в Тбилиси и в среднем составит более 1 тысячи лари для врачей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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