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Чиновникам, воспитателям детсадов и работникам скорой помощи с 1 января повышены зарплаты
Чиновникам, воспитателям детсадов и работникам скорой помощи с 1 января повышены зарплаты
Воспитатели детских садов и работники неотложной мединской помощи в регионах с 1 января получат повышенные зарплаты 01.01.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. С 1 января 2022 года государственным чиновникам повышена заработная плата на 10%.Средняя номинальная зарплата в государственном секторе составляет чуть более тысячи лари. При этом зарплата государственных чиновников формируется из двух компонентов – основная ставка и коэффициент, зависящий от класса чиновника и занимаемой им позиции. Всего в Грузии 12 классов чиновников.Воспитатели детских садов и работники неотложной медицинской помощи в регионах с 1 января получат повышенные зарплаты, рост предусмотрен государственным бюджетом на 2022 год.Премьер Грузии: повышение зарплат госслужащим не будет разовой акцией &gt;&gt;Согласно документу, зарплата для работников детских садов увеличится по стране на 100 лари.Увеличенную зарплату получат и работники скорой помощи в регионах. Теперь их зарплата будет приравнена к зарплатам в Тбилиси и в среднем составит более 1 тысячи лари для врачей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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общество, новости, грузия

Чиновникам, воспитателям детсадов и работникам скорой помощи с 1 января повышены зарплаты

14:31 01.01.2022
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliВид на город Тбилиси - река Кура, набережная, отели Редиссон и Билтмор
Вид на город Тбилиси - река Кура, набережная, отели Редиссон и Билтмор - Sputnik Грузия, 1920, 01.01.2022
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Воспитатели детских садов и работники неотложной мединской помощи в регионах с 1 января получат повышенные зарплаты
ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. С 1 января 2022 года государственным чиновникам повышена заработная плата на 10%.
Средняя номинальная зарплата в государственном секторе составляет чуть более тысячи лари. При этом зарплата государственных чиновников формируется из двух компонентов – основная ставка и коэффициент, зависящий от класса чиновника и занимаемой им позиции. Всего в Грузии 12 классов чиновников.
Воспитатели детских садов и работники неотложной медицинской помощи в регионах с 1 января получат повышенные зарплаты, рост предусмотрен государственным бюджетом на 2022 год.
Премьер Грузии: повышение зарплат госслужащим не будет разовой акцией >>
Согласно документу, зарплата для работников детских садов увеличится по стране на 100 лари.
Увеличенную зарплату получат и работники скорой помощи в регионах. Теперь их зарплата будет приравнена к зарплатам в Тбилиси и в среднем составит более 1 тысячи лари для врачей.
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