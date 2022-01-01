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Приоритеты образования в Грузии в 2022 году: рост зарплат, ремонт школ и компьютеры
Приоритеты образования в Грузии в 2022 году: рост зарплат, ремонт школ и компьютеры
Государство продолжить обеспечивать государственные школы бесплатными учебниками и раздавать компьютеры детям в первом классе 01.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-01T18:00+0400
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образование в грузии
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ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Власти Грузии в 2022 году потратят 1,7 миллиарда на образование и науку, из которых большая часть пойдет на школьное и дошкольное образование.Согласно бюджету на 2022 год, финансирование школ в новом году составит 985 миллионов лари. При этом учителя, повысившие свою квалификацию в новом году, получат увеличенную на 100 лари зарплату.Также на 100 лари вырастет зарплата школьных приставов, а зарплата сотрудников школьной администрации увеличится на 10%.Кроме того, государство продолжит обеспечивать государственные школы бесплатными учебниками, предоставлять транспорт детям, живущим далеко от школ, и раздавать компьютеры детям в первом классе.Вернется ли Грузия к онлайн-образованию - что думает министр &gt;&gt;Продолжит в новом году государство оплачивать профессиональное образование и выделять гранты на обучение студентов. Всего для этого выделено 211,3 миллиона лари.Также правительство продолжит улучшать школьную инфраструктуру и потратит на это 194,1 миллиона лари.Еще 5 миллионов лари будет потрачено на развитие инфраструктуры университетов и научных центров.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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общество, новости, грузия, образование в грузии

Приоритеты образования в Грузии в 2022 году: рост зарплат, ремонт школ и компьютеры

18:00 01.01.2022
© Sputnik / Alexander ImedashviliБатумский государственный университет им. Ш. Руставели
Батумский государственный университет им. Ш. Руставели - Sputnik Грузия, 1920, 01.01.2022
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Государство продолжить обеспечивать государственные школы бесплатными учебниками и раздавать компьютеры детям в первом классе
ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Власти Грузии в 2022 году потратят 1,7 миллиарда на образование и науку, из которых большая часть пойдет на школьное и дошкольное образование.
Согласно бюджету на 2022 год, финансирование школ в новом году составит 985 миллионов лари. При этом учителя, повысившие свою квалификацию в новом году, получат увеличенную на 100 лари зарплату.
Также на 100 лари вырастет зарплата школьных приставов, а зарплата сотрудников школьной администрации увеличится на 10%.
Кроме того, государство продолжит обеспечивать государственные школы бесплатными учебниками, предоставлять транспорт детям, живущим далеко от школ, и раздавать компьютеры детям в первом классе.
Вернется ли Грузия к онлайн-образованию - что думает министр >>
Продолжит в новом году государство оплачивать профессиональное образование и выделять гранты на обучение студентов. Всего для этого выделено 211,3 миллиона лари.
Также правительство продолжит улучшать школьную инфраструктуру и потратит на это 194,1 миллиона лари.
Еще 5 миллионов лари будет потрачено на развитие инфраструктуры университетов и научных центров.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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