https://sputnik-georgia.ru/20220101/v-gruzii-vyrosli-pensii-s-1-yanvarya-263312252.html

В Грузии выросли пенсии с 1 января

В Грузии выросли пенсии с 1 января

Всего в Грузии, по последним данным, пенсию получают около 794,4 тысячи человек 01.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-01T10:32+0400

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ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. С 1 января все возрастные пенсионеры Грузии получат увеличенные пенсии, повышение предусмотрено государственным бюджетом на 2022 год.Согласно документу, для пенсионеров до 70 лет пенсия увеличится на 20 лари и составит 260 лари, а для пенсионеров высокогорных регионов – 312 лари.Пенсионеры старше 70 лет получат пенсию, выросшую на 25 лари. Таким образом для них пенсия составит 300 лари, а для тех кто живет в высокогорных регионах – 360 лари.Всего в 2022 году государство выделило на выдачу пенсий 2,9 миллиарда лари.Рост пенсий связан с существующим в Грузии законодательством, предполагающим индексацию пенсий. Новшество вступило в силу с 1 января 2021 года, и теперь выплаты будут расти ежегодно в зависимости от экономических факторов.Какую прибыль получил Пенсионный фонд – данные за девять месяцев >>Для пенсионеров в возрасте до 70 лет пенсия будет расти с учетом инфляции, а для граждан старше 70 лет – инфляции и 80% от экономического роста.На сегодняшний день в Грузии пенсия по возрасту полагается женщинам с 60 лет и мужчинам с 65 лет. Всего в Грузии, по последним данным, пенсию получают около 794,4 тысячи человек, из которых 417,4 тысячи старше 70 лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, общество, новости, грузия, пенсионер, пенсия