https://sputnik-georgia.ru/20220102/chislo-sluchaev-omikrona-v-gruzii-priblizhaetsya-k-150-263335941.html

Число случаев "омикрона" в Грузии приближается к 150

Число случаев "омикрона" в Грузии приближается к 150

Как отмечают грузинские эпидемиологи, наиболее эффективным методом при борьбе с "омикроном" остается вакцинация 02.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-02T15:02+0400

2022-01-02T15:02+0400

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ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Число случаев инцифирования новым штаммом коронавируса "омикрон" в Грузии увеличилось до 144, сообщает Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья (NCDC).Первые два случая инфицирования "омикроном" в Грузии лабораторно были подтверждены 20 декабря. Оба случая завезены из-за пределов страны. Один инфицированный прибыл из США, второй – из Дубая. Затем вирус установили практически у всех, с кем они контактировали.По информации Центра, последние данные о лабораторно подтвержденных случаях были обновлены 31 декабря.По словам главы Национального центра по контролю заболеваний Амирана Гамкрелидзе, 70% инфицированных "омикроном" вакцинированы и болезнь протекает в легкой форме, только четверым понадобилась госпитализация. "Все случаи относятся к легкой форме, из них 12 – подростки и дети до 18 лет. Из 144 случаев только 4 были госпитализированы. Средний возраст инфицированных 37-38 лет. 105 из 144 инфицированных граждане Грузии, 39 – граждане других стран", – сказал Гамкрелидзе.Как отмечают грузинские эпидемиологи, наиболее эффективным методом при борьбе с "омикроном" остается вакцинация. В Грузии полный курс вакцинации прошло 40% взрослого населения страны. Бустерную дозу сделали 73 465 человек."Омикрон" захватит Грузию: новая волна ковида надвигается – видео >>Новый штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Всемирная организация здравоохранения присвоила варианту B.1.1.529 название "омикрон" и охарактеризовала его как "вызывающий озабоченность".Эксперты считают, что заражаться "омикроном" могут уже переболевшие и вакцинированные.Грузия переживает пятую волну пандемии коронавируса. С начала декабря эпидемиологическая ситуация в стране стабилизировалась. Ежедневно регистрируется 2-3 тысячи новых случаев инфицирования. По прежнему высоким остается показатель смертности – 40-60 человек.Всего с начала пандемии в Грузии зарегистрировано 937 640 случаев заражения, выздоровели 900 159 человек, скончались 13 905.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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