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От пиротехники в новогоднюю ночь в Грузии пострадали десятки человек
От пиротехники в новогоднюю ночь в Грузии пострадали десятки человек
Еще до наступления Нового года 31 декабря в тбилисский ожоговый центр поступили 25 пострадавших от взрывов пиротехники 02.01.2022, Sputnik Грузия
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2022-01-02T16:17+0400
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ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. В новогоднюю ночь в Грузии с повреждениями от использования пиротехники пострадали 27 человек, информацию Sputnik предоставили в Центре координации чрезвычайными ситуациями и неотложной помощи Грузии.В Тбилиси пострадали восемь человек, среди них один несовершеннолетний. Шестерых пострадавших пришлось госпитализировать.В регионах пострадали 19 человек, 13 из них были госпитализированы.До наступления Нового года 31 декабря в тбилисский ожоговый центр поступили 25 пострадавших от взрывов пиротехники."Животные умирают от разрыва сердца" – зоопарк Тбилиси просит отказаться от пиротехники &gt;&gt;Для сравнения в прошлом году в Грузии в новогоднюю ночь было госпитализировано 36 человек с повреждениями от использования пиротехники. Всего за сутки (в период с 31 декабря 2020 года по 1 января 2021 года) бригады скорой помощи вызвали 51 раз.Только в Тбилиси от пиротехники пострадали 36 человек, из них 27 были госпитализированы. Что касается регионов, то там пострадали 15 человек, из них госпитализация понадобилось девяти пациентам.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, пиротехника

От пиротехники в новогоднюю ночь в Грузии пострадали десятки человек

15:36 02.01.2022 (обновлено: 16:17 02.01.2022)
© Sputnik / Sergey SitnikovТорговля в канун Нового года на Дезертирском базаре в столице Грузии. Из серии "Новогодний рынок"
Торговля в канун Нового года на Дезертирском базаре в столице Грузии. Из серии Новогодний рынок - Sputnik Грузия, 1920, 02.01.2022
© Sputnik / Sergey Sitnikov
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Еще до наступления Нового года 31 декабря в тбилисский ожоговый центр поступили 25 пострадавших от взрывов пиротехники
ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. В новогоднюю ночь в Грузии с повреждениями от использования пиротехники пострадали 27 человек, информацию Sputnik предоставили в Центре координации чрезвычайными ситуациями и неотложной помощи Грузии.
В Тбилиси пострадали восемь человек, среди них один несовершеннолетний. Шестерых пострадавших пришлось госпитализировать.
В регионах пострадали 19 человек, 13 из них были госпитализированы.
До наступления Нового года 31 декабря в тбилисский ожоговый центр поступили 25 пострадавших от взрывов пиротехники.
"Животные умирают от разрыва сердца" – зоопарк Тбилиси просит отказаться от пиротехники >>
Для сравнения в прошлом году в Грузии в новогоднюю ночь было госпитализировано 36 человек с повреждениями от использования пиротехники. Всего за сутки (в период с 31 декабря 2020 года по 1 января 2021 года) бригады скорой помощи вызвали 51 раз.
Только в Тбилиси от пиротехники пострадали 36 человек, из них 27 были госпитализированы. Что касается регионов, то там пострадали 15 человек, из них госпитализация понадобилось девяти пациентам.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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