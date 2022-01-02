https://sputnik-georgia.ru/20220102/ot-pirotekhniki-v-novogodnyuyu-noch-v-gruzii-postradali-desyatki-chelovek-263336631.html

От пиротехники в новогоднюю ночь в Грузии пострадали десятки человек

От пиротехники в новогоднюю ночь в Грузии пострадали десятки человек

Еще до наступления Нового года 31 декабря в тбилисский ожоговый центр поступили 25 пострадавших от взрывов пиротехники 02.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-02T15:36+0400

2022-01-02T15:36+0400

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ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. В новогоднюю ночь в Грузии с повреждениями от использования пиротехники пострадали 27 человек, информацию Sputnik предоставили в Центре координации чрезвычайными ситуациями и неотложной помощи Грузии.В Тбилиси пострадали восемь человек, среди них один несовершеннолетний. Шестерых пострадавших пришлось госпитализировать.В регионах пострадали 19 человек, 13 из них были госпитализированы.До наступления Нового года 31 декабря в тбилисский ожоговый центр поступили 25 пострадавших от взрывов пиротехники."Животные умирают от разрыва сердца" – зоопарк Тбилиси просит отказаться от пиротехники >>Для сравнения в прошлом году в Грузии в новогоднюю ночь было госпитализировано 36 человек с повреждениями от использования пиротехники. Всего за сутки (в период с 31 декабря 2020 года по 1 января 2021 года) бригады скорой помощи вызвали 51 раз.Только в Тбилиси от пиротехники пострадали 36 человек, из них 27 были госпитализированы. Что касается регионов, то там пострадали 15 человек, из них госпитализация понадобилось девяти пациентам.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, пиротехника