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https://sputnik-georgia.ru/20220102/riki-martin-i-ego-muzh-dzhvan-yosef-pokazali-podrosshuyu-doch--foto-263210035.html
Рики Мартин и его муж Джван Йосеф показали подросшую дочь – ФОТО
Рики Мартин и его муж Джван Йосеф показали подросшую дочь – ФОТО
Знаменитый исполнитель трогательно поздравил дочь с днем рождения и признался, что она главная в их семье
2022-01-02T11:01+0400
2022-01-02T11:01+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Певец Рики Мартин и его супруг художник Джван Йосеф показали фото своей подросшей дочери Люсии.Поводом стал день рождения девочки. Интересно, что в этот же день свой день рождения празднует и сам Рики Мартин. На фото Рики и Люсия прогуливаются по пляжу в Пуэрто-Рико."У этой чудесной девочки день рождения в тот же день, что и у меня. Люсия Мартин-Йосеф, ты мой свет, мое вдохновение, моя мотивация. Ты главная в нашем доме, и мне это нравится. Люблю тебя всем сердцем", – трогательно подписал фото Мартин.Рики и Джван женаты уже почти четыре года, вместе они воспитывают четверых детей – 13-летних сыновей Маттео и Валентино, трехлетнюю дочь Люсию и двухлетнего сына Ренна.Пара не скрывает, что подумывает о пополнение в семье. Мартин ранее говорил, что всегда мечтал о большой семье.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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шоу-бизнес, зарубежные звезды, рики мартин

Рики Мартин и его муж Джван Йосеф показали подросшую дочь – ФОТО

11:01 02.01.2022
© AFP / DIMITRIOS KAMBOURISРики Мартин и его супруг Джван Йосеф
Рики Мартин и его супруг Джван Йосеф - Sputnik Грузия, 1920, 02.01.2022
© AFP / DIMITRIOS KAMBOURIS
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Знаменитый исполнитель трогательно поздравил дочь с днем рождения и признался, что она главная в их семье
ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Певец Рики Мартин и его супруг художник Джван Йосеф показали фото своей подросшей дочери Люсии.
Поводом стал день рождения девочки. Интересно, что в этот же день свой день рождения празднует и сам Рики Мартин. На фото Рики и Люсия прогуливаются по пляжу в Пуэрто-Рико.
"У этой чудесной девочки день рождения в тот же день, что и у меня. Люсия Мартин-Йосеф, ты мой свет, мое вдохновение, моя мотивация. Ты главная в нашем доме, и мне это нравится. Люблю тебя всем сердцем", – трогательно подписал фото Мартин.
Рики и Джван женаты уже почти четыре года, вместе они воспитывают четверых детей – 13-летних сыновей Маттео и Валентино, трехлетнюю дочь Люсию и двухлетнего сына Ренна.
Пара не скрывает, что подумывает о пополнение в семье. Мартин ранее говорил, что всегда мечтал о большой семье.
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