https://sputnik-georgia.ru/20220102/riki-martin-i-ego-muzh-dzhvan-yosef-pokazali-podrosshuyu-doch--foto-263210035.html

Рики Мартин и его муж Джван Йосеф показали подросшую дочь – ФОТО

Рики Мартин и его муж Джван Йосеф показали подросшую дочь – ФОТО

Знаменитый исполнитель трогательно поздравил дочь с днем рождения и признался, что она главная в их семье

2022-01-02T11:01+0400

2022-01-02T11:01+0400

2022-01-02T11:01+0400

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ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Певец Рики Мартин и его супруг художник Джван Йосеф показали фото своей подросшей дочери Люсии.Поводом стал день рождения девочки. Интересно, что в этот же день свой день рождения празднует и сам Рики Мартин. На фото Рики и Люсия прогуливаются по пляжу в Пуэрто-Рико."У этой чудесной девочки день рождения в тот же день, что и у меня. Люсия Мартин-Йосеф, ты мой свет, мое вдохновение, моя мотивация. Ты главная в нашем доме, и мне это нравится. Люблю тебя всем сердцем", – трогательно подписал фото Мартин.Рики и Джван женаты уже почти четыре года, вместе они воспитывают четверых детей – 13-летних сыновей Маттео и Валентино, трехлетнюю дочь Люсию и двухлетнего сына Ренна.Пара не скрывает, что подумывает о пополнение в семье. Мартин ранее говорил, что всегда мечтал о большой семье.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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шоу-бизнес, зарубежные звезды, рики мартин