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https://sputnik-georgia.ru/20220102/s-alkogolnoy-intoksikatsiey-v-novogodnyuyu-nochyu-v-bolnitsy-popali-desyatki-chelovek-v-gruzii-263338871.html
С алкогольной интоксикацией в новогоднюю ночью в больницы попали десятки человек в Грузии
С алкогольной интоксикацией в новогоднюю ночью в больницы попали десятки человек в Грузии
Из-за отравления продуктами питания в новогоднюю ночь в Грузии госпитализировали 15 человек 02.01.2022, Sputnik Грузия
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2022-01-02T20:31+0400
происшествия
новости
грузия
алкоголь
отравление
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ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. В общей сложности 60 человек были госпитализированы с диагнозом алкогольная интоксикация в Тбилиси и регионах страны в новогоднюю ночь, информацию Sputnik предоставили в Центре координации чрезвычайными ситуациями и неотложной помощи Грузии.Всего по стране был зарегистрирован 231 такой случай - 97 в Тбилиси и 134 в регионах.В столице госпитализировали 20 граждан, в регионах стационарное лечение понадобилось 40.От пиротехники в новогоднюю ночь в Грузии пострадали десятки человек &gt;&gt;Что касается отравления продуктами питания, то за помощью к медикам в регионах обратились 29 человек и 12 в Тбилиси. Госпитализировать пришлось 15 граждан.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, алкоголь, отравление

С алкогольной интоксикацией в новогоднюю ночью в больницы попали десятки человек в Грузии

20:31 02.01.2022
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliСкорая помощь 112
Скорая помощь 112 - Sputnik Грузия, 1920, 02.01.2022
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Из-за отравления продуктами питания в новогоднюю ночь в Грузии госпитализировали 15 человек
ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. В общей сложности 60 человек были госпитализированы с диагнозом алкогольная интоксикация в Тбилиси и регионах страны в новогоднюю ночь, информацию Sputnik предоставили в Центре координации чрезвычайными ситуациями и неотложной помощи Грузии.
Всего по стране был зарегистрирован 231 такой случай - 97 в Тбилиси и 134 в регионах.
В столице госпитализировали 20 граждан, в регионах стационарное лечение понадобилось 40.
От пиротехники в новогоднюю ночь в Грузии пострадали десятки человек >>
Что касается отравления продуктами питания, то за помощью к медикам в регионах обратились 29 человек и 12 в Тбилиси. Госпитализировать пришлось 15 граждан.
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