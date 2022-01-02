https://sputnik-georgia.ru/20220102/sluchay-na-bedoba-ili-unikalnaya-gruzinskaya-traditsiya-mekvle---263243999.html

Случай на Бедоба, или Уникальная грузинская традиция меквле

Случай на Бедоба, или Уникальная грузинская традиция меквле

В Грузии на новогодние праздники есть много красивых и уникальных традиций: приход в дом меквле - одна из них

2022-01-02T16:01+0400

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грузия

колумнисты

рассказы мариам сараджишвили

мариам сараджишвили

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Жила в тбилисском районе "Шанхай" в начале 90-х одна среднестатистическая семья: отец Темури, мать Нанули и двое детей школьников Тамаз и Рамаз. Впрочем, они и сейчас там обитают немного в увеличившемся составе. Вроде все как у всех, на их немного извилистой улице только с той лишь разницей, что среди общего безденежья все-таки имелся какой-то стабильный достаток и соседи периодически забегали одолжить у хозяйки русские деньги, а то и доллары. А все потому, что у хозяина дома имелся грузовик, купленный еще в советские времена "на всякий случай". И он промышлял перевозками и всегда очень успешно. Так вот Нанули зорким оком следила за семейным бюджетом и сверяла все по народным приметам. Приметы те известные: вечером, после заката солнца деньги не одалживать, а то "барака" (груз. "прибыль" – здесь и далее примеч. ред.) из семьи исчезнет, будто корова его слизнула; на новолуние надо обязательно кошелек из тайного места достать и всю имеющуюся наличку молодой Луне показать, говорят, количество дензнаков утроятся; и, самое главное, на Бедоба зорко проследить, чтобы только проверенный меквле (грузинская традиция – первый человек, переступающий порог дома в новом году) хорошей ногой в дом зашел, тогда весь год будет сопутствовать удача и обратно дензнаки сами собой активным потоком будут вливаться в семейный бюджет. Про меквле знают все и особо не заморачиваются. Договорятся с кем-то, обладающим по каким-то неуловимым, только хозяевам дома понятным знакам, "хорошейногости" о приходе в дом с утра пораньше, а потом открывают двери для всех и празднуют. Потому как этот день проведешь, так и весь год под таким знаком пройдет. И потому пей, веселись и люби людей, кто вокруг крутится. А иначе для чего на земле этой грешной жить? Но Нанули не искала легких путей, а рассудила так:Предупредила мужа и всех домашних об осадном положении и ввела такой закон на вверенной ей территории. Соседей тоже предупредила:– Хотите обижайтесь, хотите нет. Но приходите к нам третьего.Соседи поохали, но смирились. Времена нелегкие, кто захочет потом и кровью добытое благополучие на фоне общей нищеты терять. Нанули не осудишь. Краем глаза соседи наблюдали, но Нанули реально второго числа никому кроме годами апробированного меквле Нугзара ворота не открыла.Год прошел, два, даже в школе дети усвоили: к Тамазу и Рамазу второго числа в гости приходить нельзя, их мама дверь не откроет.Соответственно и домашние тоже привыкли, что второго числа они прочно сидят в осаде и культурно смотрят телевизор, который иногда приходится включать от их индивидуального движка.И вот на очередной Бедоба, когда наступили ранние сумерки, вдруг какой-то мужик подошел к закрытым наглухо воротам и постучал кулаком в холодное железо:– Эй, Темури, открывай!Соседи, наблюдавшие эту сцену из окон, слегка взбодрились. И что сейчас будет? Из дома не донеслось ни звука. Наглый гость еще раз постучал кулаком ощутимо и громко. В ответ тишина. Тогда он повернулся задом и и стал стучать ногами в непробиваемую твердь ворот.– Открывай!!! – и дальше не для дамских культурных ушей.Устав ломиться, непрошенный гость крикнул:– Темури, мамадзагли, Лексо в деревне умер.И вдруг дверца ворот медленно приоткрылась. Оттуда выглянул хозяин дома в легком шоке:– Какой Лексо?– Твой друг Лексо. Прямо на Новый год, когда мы из ружей стреляли.Темури медленно открыл дверь, не обращая внимания на маячившую сзади Нанули и ее красноречивые знаки.– Заходи.Нагловатый тип зашел и дверь захлопнулась. Лязгнул засов.Примерно через час из дома донеслось стройное пение нетрезвых голосов. Продолжались хоралы примерно до трех ночи, потом все стихло.Утром, часу в двенадцатом, из ворот показался заспанный хозяин дома, его вчерашний гость, который имел вид еще более помятый. Темури вывел грузовик на улицу и они поехали в сторону Кахетинского шоссе.Нанули потом рассказала соседям, что Лексо, оказывается, друг детства Темури, можно сказать на соседних горшках выросли, и не поехать на похороны друга – себя не уважать. А то, что пришлось нарушить самосадное положение, так это не страшно. Страшно без друзей эту жизнь доживать. Барака на этом фоне – вещь преходящая.Кстати, тот год, когда скандалиста против правил в дом запустили, выдался вполне себе неплохим. Рамаз в Векуа поступил, а Тамаз в лоторею сто лари выиграл.И с тех пор Нанули второго числа ворота после меквле открывает для всех, особенно не углубляется в КПД ног приходящих гостей. Очень уж это дело муторное и не для слабонервных.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

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