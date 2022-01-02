https://sputnik-georgia.ru/20220102/sostoyanie-mitropolita-chkondidskoy-eparkhii-stabilnoe--zayavlenie-patriarkhii-263337447.html
Состояние митрополита Чкондидской епархии стабильное – заявление Патриархии
Состояние митрополита Чкондидской епархии стабильное – заявление Патриархии
В настоящее времени митрополит Стефане проходит лечение в больнице 02.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-02T17:32+0400
2022-01-02T17:32+0400
2022-01-02T17:32+0400
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ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Состояние митрополита Чкондидской епархии на западе Грузии Стефане (Калаиджишвили) стабильное и через несколько дней он покинет стены клиники, сообщает пресс-служба Патриархии Грузии."К этому времени митрополит Стефане проходит лечение в больнице, его состояние стабильное. По словам врачей, через несколько дней он покинет больницу и продолжит лечение дома", – говорится в сообщении.В патриархии опровергли информацию, распространенную некоторыми грузинскими СМИ о том, что митрополит был найден утром в своей келье в бессознательном состоянии. Также они не подтвердили и диагноз священнослужителя – разрыв 12-перстной кишки.Радость и трудности приходят и уходят: Патриарх Грузии поздравил с Новым годом >>Степане Калаиджишвили был назначен Священным Синодом Грузинской православной церкви митрополитом Чкондидской епархии в феврале 2021 года после того, как полномочия его предшественника митрополита Петре Цаава были приостановлены в результате скандала в патриархии.Кафедра и резиденция Чкондидского митрополита находится в городе Мартвили. В епархию входят два района региона Самегрело – Мартвильский и Абашский, и расположенные там 16 церквей и три монастыря.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, патриархия грузии
Состояние митрополита Чкондидской епархии стабильное – заявление Патриархии
В настоящее времени митрополит Стефане проходит лечение в больнице
ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Состояние митрополита Чкондидской епархии на западе Грузии Стефане (Калаиджишвили) стабильное и через несколько дней он покинет стены клиники, сообщает пресс-служба Патриархии Грузии.
"К этому времени митрополит Стефане проходит лечение в больнице, его состояние стабильное. По словам врачей, через несколько дней он покинет больницу и продолжит лечение дома", – говорится в сообщении.
В патриархии опровергли информацию
, распространенную некоторыми грузинскими СМИ о том, что митрополит был найден утром в своей келье в бессознательном состоянии. Также они не подтвердили и диагноз священнослужителя – разрыв 12-перстной кишки.
Степане Калаиджишвили был назначен Священным Синодом Грузинской православной церкви митрополитом Чкондидской епархии в феврале 2021 года после того, как полномочия его предшественника митрополита Петре Цаава были приостановлены в результате скандала в патриархии.
Кафедра и резиденция Чкондидского митрополита находится в городе Мартвили. В епархию входят два района региона Самегрело – Мартвильский и Абашский, и расположенные там 16 церквей и три монастыря.
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