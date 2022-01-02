Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220102/sostoyanie-mitropolita-chkondidskoy-eparkhii-stabilnoe--zayavlenie-patriarkhii-263337447.html
Состояние митрополита Чкондидской епархии стабильное – заявление Патриархии
Состояние митрополита Чкондидской епархии стабильное – заявление Патриархии
В настоящее времени митрополит Стефане проходит лечение в больнице 02.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-02T17:32+0400
2022-01-02T17:32+0400
общество
новости
грузия
патриархия грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/0f/250041657_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_ebafec33ddb5afd48fdf7f744e400bfb.jpg
ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Состояние митрополита Чкондидской епархии на западе Грузии Стефане (Калаиджишвили) стабильное и через несколько дней он покинет стены клиники, сообщает пресс-служба Патриархии Грузии."К этому времени митрополит Стефане проходит лечение в больнице, его состояние стабильное. По словам врачей, через несколько дней он покинет больницу и продолжит лечение дома", – говорится в сообщении.В патриархии опровергли информацию, распространенную некоторыми грузинскими СМИ о том, что митрополит был найден утром в своей келье в бессознательном состоянии. Также они не подтвердили и диагноз священнослужителя – разрыв 12-перстной кишки.Радость и трудности приходят и уходят: Патриарх Грузии поздравил с Новым годом &gt;&gt;Степане Калаиджишвили был назначен Священным Синодом Грузинской православной церкви митрополитом Чкондидской епархии в феврале 2021 года после того, как полномочия его предшественника митрополита Петре Цаава были приостановлены в результате скандала в патриархии.Кафедра и резиденция Чкондидского митрополита находится в городе Мартвили. В епархию входят два района региона Самегрело – Мартвильский и Абашский, и расположенные там 16 церквей и три монастыря.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/0f/250041657_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_4ba84f70a76296ccfd60266225a3e1e4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
общество, новости, грузия, патриархия грузии

Состояние митрополита Чкондидской епархии стабильное – заявление Патриархии

17:32 02.01.2022
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliПатриархия Грузии
Патриархия Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 02.01.2022
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Подписаться на
В настоящее времени митрополит Стефане проходит лечение в больнице
ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Состояние митрополита Чкондидской епархии на западе Грузии Стефане (Калаиджишвили) стабильное и через несколько дней он покинет стены клиники, сообщает пресс-служба Патриархии Грузии.
"К этому времени митрополит Стефане проходит лечение в больнице, его состояние стабильное. По словам врачей, через несколько дней он покинет больницу и продолжит лечение дома", – говорится в сообщении.
В патриархии опровергли информацию, распространенную некоторыми грузинскими СМИ о том, что митрополит был найден утром в своей келье в бессознательном состоянии. Также они не подтвердили и диагноз священнослужителя – разрыв 12-перстной кишки.
Радость и трудности приходят и уходят: Патриарх Грузии поздравил с Новым годом >>
Степане Калаиджишвили был назначен Священным Синодом Грузинской православной церкви митрополитом Чкондидской епархии в феврале 2021 года после того, как полномочия его предшественника митрополита Петре Цаава были приостановлены в результате скандала в патриархии.
Кафедра и резиденция Чкондидского митрополита находится в городе Мартвили. В епархию входят два района региона Самегрело – Мартвильский и Абашский, и расположенные там 16 церквей и три монастыря.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:03Новогодний флорариум своими руками - видео
17:32Состояние митрополита Чкондидской епархии стабильное – заявление Патриархии
17:01В семье Кардашьян пополнение? Фанаты подметили детскую бутылочку на фото Трэвиса Баркера
16:31Ситуация на дорогах Грузии: последние новости
16:01Случай на Бедоба, или Уникальная грузинская традиция меквле
15:36От пиротехники в новогоднюю ночь в Грузии пострадали десятки человек
15:02Число случаев "омикрона" в Грузии приближается к 150
14:31Первым новорожденным в Грузии 2022 года стал мальчик
14:01Главные потери 2021 года: с кем из великих артистов Грузии пришлось проститься
13:31Вступил в силу Кодекс корпоративного управления эмитентов Грузии
13:01Топ-10 самых красивых елок грузинских артистов
12:30Программа обеспечения жильем вынужденных переселенцев в Грузии продолжится в 2022 году
12:00Волшебнее, чем в "Гарри Поттере": живые украшения на новогодней елке – видео
11:50Число выявленных в Грузии случаев коронавируса за сутки выросло на 796
11:31Образование, соцпроекты и инфраструктура: на что пойдет бюджет промышленного центра Грузии
10:32День судьбы в Грузии: что надо делать на Бедоба?
09:36В 2022 году в Тбилиси построят шесть новых детских садов
09:01Рекорд 2022 года: самые грандиозные проекты и развитие Грузии
ВчераКакие новшества вступили в силу в Грузии с приходом Нового года
ВчераЖизнь по-новому: на какие деньги будет жить Грузия в 2022 году