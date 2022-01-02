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Верхний Ларс сегодня: движение для большегрузов к границе с Россией запрещено
Верхний Ларс сегодня: движение для большегрузов к границе с Россией запрещено
Движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби осуществляется в режиме нон-стоп только через лавинозащитные тоннели 02.01.2022, Sputnik Грузия
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новости
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департамент автомобильных дорог
военно-грузинская дорога
мцхета-степанцминда-ларс
погода
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ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik.На участке Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс (дорога в направлении границы с Россией) из-за снегопада и гололеда сохраняется запрет на движение машин с прицепом и полуприцепом, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.При этом движение для легковых автомобилей свободное.Движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби осуществляется в режиме нон-стоп только через лавинозащитные тоннели под контролем патрульной полиции.Ситуация на дорогах Грузии: последние новости &gt;&gt;Снегопад создал проблемы и на 86-106 км дороги внутригосударственного значения Батуми-Ахалцихе. Здесь движение разрешено только для машин с высокой проходимостью. Для всех остальных видов транспорта движение запрещено.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, департамент автомобильных дорог, военно-грузинская дорога, мцхета-степанцминда-ларс, погода

Верхний Ларс сегодня: движение для большегрузов к границе с Россией запрещено

21:01 02.01.2022 (обновлено: 22:06 02.01.2022)
© press office of the Roads Department of GeorgiaПроцесс очистки от снега участка Коби-Гудаури автомобильной дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс
Процесс очистки от снега участка Коби-Гудаури автомобильной дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс - Sputnik Грузия, 1920, 02.01.2022
© press office of the Roads Department of Georgia
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Движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби осуществляется в режиме нон-стоп только через лавинозащитные тоннели
ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik.На участке Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс (дорога в направлении границы с Россией) из-за снегопада и гололеда сохраняется запрет на движение машин с прицепом и полуприцепом, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.
При этом движение для легковых автомобилей свободное.
Движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби осуществляется в режиме нон-стоп только через лавинозащитные тоннели под контролем патрульной полиции.
Ситуация на дорогах Грузии: последние новости >>
Снегопад создал проблемы и на 86-106 км дороги внутригосударственного значения Батуми-Ахалцихе. Здесь движение разрешено только для машин с высокой проходимостью. Для всех остальных видов транспорта движение запрещено.
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