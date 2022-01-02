https://sputnik-georgia.ru/20220102/vstupil-v-silu-kodeks-korporativnogo-upravleniya-emitentov-gruzii-263333854.html

Вступил в силу Кодекс корпоративного управления эмитентов Грузии

Вступил в силу Кодекс корпоративного управления эмитентов Грузии

Отчеты, предусмотренные Кодексом, представляются предприятиями с 2023 года в дату представления годового отчета 02.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-02T13:31+0400

2022-01-02T13:31+0400

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ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Кодекс корпоративного управления для эмитентов публичных ценных бумаг вступил в силу в Грузии.Основная цель Кодекса - способствовать усилению подотчетности предприятий, активному общению с заинтересованными сторонами, прозрачности и защите прав инвесторов.В документе отмечается, что основные стандарты корпоративного управления в Грузии устанавливаются различными законодательными актами. Следовательно, предприятия уже обязаны полностью соблюдать эти требования. Однако в 2020 году поправки к закону "О рынке ценных бумаг Грузии" в отношении эмитентов публичных ценных бумаг потребовали разработки Кодекса корпоративного управления, который более четко определял организационные требования, которым должны были соответствовать предприятия.Облигации с ипотечным покрытием смогут размещать банки в Грузии >>"Кодекс корпоративного управления для эмитентов публичных ценных бумаг" определяет требования к предприятиям и процессу отчетности. Кодекс основан на подходе "Выполните или объясните и представьте альтернативу", который требует применения подходов к корпоративному управлению эмитентов к принципам, изложенным в Кодексе, и направлен на содействие широкому применению передовых практик корпоративного управления.Кодекс основан на передовой международной практике и подготовлен при активном участии Всемирного банка и Международной финансовой корпорации. Он включает стандарты различных стран, международных организаций и Европейского Союза, в том числе принципы корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).Отчеты, предусмотренные Кодексом, представляются предприятиями с 2023 года на дату представления годового отчета.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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