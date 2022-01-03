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Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 943
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 943
За последние 24 часа от коронавируса скончались 37 человек, выздоровели за сутки 2 789 человек, а с начала пандемии – 902 948 03.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-03T10:47+0400
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ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 943. Скончались 37 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 938 583 случая заражения.Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 2 789 человек, а с начала пандемии – 902 948. Скончались 13 942.Японские ученые разрабатывают вакцину от коронавируса для пожизненного иммунитета&gt;&gt;За сутки сделано 15 032 теста, в том числе 7 413 на антиген и 7 619 ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 6,27%, за последние 14 дней – 5,5%, за последние семь дней – 5,77%.В карантине в данное время находятся 46 человек, в стационарах – 4 446.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 943

10:47 03.01.2022 (обновлено: 10:52 03.01.2022)
© AFP / FREDERIC J. BROWNПандемия коронавируса - вакцинация от COVID 19
Пандемия коронавируса - вакцинация от COVID 19 - Sputnik Грузия, 1920, 03.01.2022
© AFP / FREDERIC J. BROWN
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За последние 24 часа от коронавируса скончались 37 человек, выздоровели за сутки 2 789 человек, а с начала пандемии – 902 948
ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 943. Скончались 37 человек.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 938 583 случая заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 2 789 человек, а с начала пандемии – 902 948. Скончались 13 942.
Японские ученые разрабатывают вакцину от коронавируса для пожизненного иммунитета>>
За сутки сделано 15 032 теста, в том числе 7 413 на антиген и 7 619 ПЦР-тестов.
Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 6,27%, за последние 14 дней – 5,5%, за последние семь дней – 5,77%.
В карантине в данное время находятся 46 человек, в стационарах – 4 446.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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