https://sputnik-georgia.ru/20220103/kovid-statistika-gruzii-v-novogodnie-prazdniki-spad-infitsirovaniya-263344507.html

Ковид-статистика Грузии: в новогодние праздники спад инфицирования

Ковид-статистика Грузии: в новогодние праздники спад инфицирования

Число переболевших коронавирусом в Грузии приближается к миллиону 03.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-03T13:18+0400

2022-01-03T13:18+0400

2022-01-03T13:18+0400

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ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. В праздничные дни число инфицированных несколько снизилось, но столица по-прежнему лидирует по числу заболевших коронавирусом – из 943 новых случаев 519 выявлено в Тбилиси, сообщает пресс-служба Национального центра по контролю заболеваний Грузии.По регионам ситуация такова: Квемо Картли – 125, Аджария – 91, Имерети – 68, Самегрело - Земо Сванети – 40, в Кахети – 37, Гурии – 29, Шида Картли – 15, Мцхета-Мтианети – 13, Самцхе-Джавахети – 6, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети новых случаев зафиксировано не было.Согласно информации правительственного сайта Stopcov.ge, за последние 24 часа было сделано 15 032 теста, в том числе 7 413 на антиген и 7 619 ПЦР-тестов.Число случаев "омикрона" в Грузии приближается к 150>>Общее количество подтвержденных случаев заболевания, выявленных с момента вспышки пандемии COVID-19 в стране, составляет 938 583.За последние 24 часа от коронавируса излечились 2 789 пациентов, общее количество выздоровевших увеличилось до 902 948 человек.За последние 24 часа умерло 37 человек. С момента распространения пандемии от вируса в Грузии скончались 13 942 человека.В настоящее время количество активных случаев составляет 21 667 человек, из них 4 446 человек находятся на лечении в стационаре, в частности, в больницах Тбилиси – 2 039, в Аджарии – 487, в Имерети – 822.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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