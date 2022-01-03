https://sputnik-georgia.ru/20220103/muzhskaya-sbornaya-gruzii-po-tennisu-snova-proigrala-na-atp-cup-v-avstralii-263350538.html

Мужская сборная Грузии по теннису снова проиграла на ATP Cup в Австралии

Мужская сборная Грузии по теннису снова проиграла на ATP Cup в Австралии

Сборная Грузии выступала на турнире без своего лидера – Николоз Басилашвили подхватил коронавирус 03.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-03T18:01+0400

2022-01-03T18:01+0400

2022-01-03T18:01+0400

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ТБИЛИСИ, 3 янв – Sputnik. Мужская сборная Грузии по теннису уступила Польше со счетом 0:3 во втором матче группы "D" на ATP Cup, проходящем в Сиднее (Австралия).Грузинские теннисисты были вынуждены играть без своего лидера – Николоза Басилашвили (22 номер в рейтинге АТР). Басилашвили не смог выйти на корт из-за последствий недавно перенесенного коронавируса. Незадолго до матча теннисист почувствовал слабость и капитан сборной Грузии произвел вынужденную замену.В отсутствии Басилашвили грузинские теннисисты не смогли составить конкуренцию соперникам из Польши. Александр Бакши в двух сетах (1:6, 1:6) проиграл Камилу Майчрзаку, а Александр Метревели в трех партиях Хуберту Гуркачу – 7:6, 3:6, 1:6.Грузинские теннисисты стартовали с поражения на ATP Cup в Австралии>>Не смогли грузины размочить счет и в парной встрече. Дуэт Бакши/Ткемаладзе проиграл паре Валков/Зелински в трех сетах – 7:6, 2:6, 6:10.После поражения от Польши сборная Грузии потеряла даже теоретические шансы на выход из группы. В первом матче грузины с таким же счетом 0:3 уступили команде Испании.Заключительный матч на турнире сборная Грузии проведет 5 января против Греции.В нынешнем розыгрыше ATP Cup принимают участие 16 сборных, разбитых на четыре группы. В полуфинал турнира выйдет лучшая команда из каждого квартета.Сборная Грузии второй раз в своей истории принимает участие в ATP Cup. В 2020 году грузинская команда проиграла Испании (0:3), Японии (1:2) и обыграла Уругвай (2:1), заняв в группе третье место.Действующим победителем ATP Cup является сборная России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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