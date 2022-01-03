https://sputnik-georgia.ru/20220103/na-dorogakh-gruzii-iz-za-slozhnykh-meteousloviy-deystvuyut-ogranicheniya-263343264.html

На дорогах Грузии из-за сложных метеоусловий действуют ограничения

На дорогах Грузии из-за сложных метеоусловий действуют ограничения

В горных районах Грузии идет снег, на определенных участках дорог введены ограничения 03.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-03T10:40+0400

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ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Из-за сложных метеорологических условий на некоторых участках дорог Грузии введены ограничения, сообщает пресс-служба Департамента автомобильных дорог.По данным ведомства, из-за интенсивного снегопада и гололеда запрещено движение автомобилей с прицепами и полуприцепами на участке Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей к границе России. Движение других видов транспорта на участке свободно.По сообщению Национального агентства окружающей среды, движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби осуществляется в непрерывном режиме, только через лавинозащитные тоннели под контролем и координацией патрульной полиции.Ситуация на дорогах Грузии: последние новости>>Запрещено движение для крупногабаритных автомобилей на участке автомобильной дороги Альпана-Цагери внутригосударственного назначения, а движение для других типов транспортных средств разрешено с использованием противоскользящих цепей.Из-за сильного снегопада движение автомобилей с прицепами и полуприцепами запрещено на участке Хашури-Ацкури (1-50 километр) автомобильной дороги международного значения Хашури-Ахалцихе-Вале, движение других видов транспорта свободно. Движение на остальных участках дороги не ограничено.В результате снегоуборочных работ восстановлено движение для всех видов транспорта на участке Чумателети-Хуневи (138-158 километр) дороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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