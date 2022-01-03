https://sputnik-georgia.ru/20220103/otkrytiya-voenno-gruzinskoy-dorogi-zhdut-neskolko-soten-fur-s-obeikh-storon-263351919.html

Открытия Военно-грузинской дороги ждут несколько сотен фур с обеих сторон

Открытия Военно-грузинской дороги ждут несколько сотен фур с обеих сторон

С грузинской стороны российско-грузинской границы закрыт участок Гудаури-Коби, а с российской - Владикавказ - Верхний Ларс 03.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-03T16:55+0400

2022-01-03T16:55+0400

2022-01-03T16:55+0400

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ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Очередь из порядка 340 трейлеров образовалась на границе Грузии с Россией с российской стороны с воскресенья из-за плохой погоды, сообщает пресс-служба МЧС РФ.Как сообщает РИА Новости, со 2 января в связи с ухудшением погодных условий движение для большегрузов запрещено на участке Владикавказ - Верхний Ларс – в направлении выезда из Российской Федерации."Возобновления движения по Военно-Грузинской дороге ожидают 340 большегрузов", - говорится в сообщении.Верхний Ларс сегодня: движение для большегрузов к границе с Россией запрещено>>Отмечается, что для водителей силами ГУ МЧС России по Северной Осетии в районе пропускного пункта Верхний Ларс развернут пункт обогрева, где они могут погреться, выпить чай и зарядить мобильные устройства.Открытия дороги в направлении России ждут несколько сотен фур и с грузинской стороны. Участок Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета - Степанцминда - Ларс для большегрузов пока закрыт.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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