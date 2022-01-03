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Президент Грузии погуляла по новогодней деревне в Тбилиси
Президент Грузии погуляла по новогодней деревне в Тбилиси
Новогодняя деревня в Тбилиси будет открыта для развлечений до 14 января 03.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-03T21:56+0400
2022-01-03T21:56+0400
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грузия
новый год
президент грузии
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ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили погуляла по Новогодней деревне на площади Орбелиани в Тбилиси.В центре Тбилиси в нескольких местах открыты новогодние деревни, одна из них на площади Орбелиани, недалеко от резиденции президента Грузии. Она открылась 24 декабря. Ежедневно там проходят концерты и различные мероприятия как для детей, так и для взрослых.Прогулка Саломе Зурабишвили не осталось незамеченной съемочной группой телекомпании "Рустави 2". Журналисту даже удалось взять небольшое интервью у Саломе Зурабишвили.Президент нарушила свой обет не давать журналистам интервью на улице и пожелала всем счастливого Нового года."Новогодняя деревня" в Тбилиси: шествие Санта-Клауса, ледовый каток и другие сюрпризы&gt;&gt;В Новогодней деревне представлены разнообразные новогодние декорации, инсталляции, синтетический ледовый каток, кинотеатр под открытым небом, гигантская сказочная книга и сказочник, новогодний рынок, прилавки со сладостями, детские аттракционы и нарядная елка.В течение дня в Новогодней деревне для самых маленьких устраиваются шествие Санта-Клауса, детские развлекательные шоу и концерты, а вечером для взрослых – концерты музыкальных коллективов и диджеев.Новогодняя деревня будет действовать до 14 января.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, новый год, президент грузии

Президент Грузии погуляла по новогодней деревне в Тбилиси

21:56 03.01.2022
© photo: Sputnik / StringerНовогодние украшения и новогодняя деревня в парке Деда Эна
Новогодние украшения и новогодняя деревня в парке Деда Эна - Sputnik Грузия, 1920, 03.01.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Новогодняя деревня в Тбилиси будет открыта для развлечений до 14 января
ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили погуляла по Новогодней деревне на площади Орбелиани в Тбилиси.
В центре Тбилиси в нескольких местах открыты новогодние деревни, одна из них на площади Орбелиани, недалеко от резиденции президента Грузии. Она открылась 24 декабря. Ежедневно там проходят концерты и различные мероприятия как для детей, так и для взрослых.
Прогулка Саломе Зурабишвили не осталось незамеченной съемочной группой телекомпании "Рустави 2". Журналисту даже удалось взять небольшое интервью у Саломе Зурабишвили.
Президент нарушила свой обет не давать журналистам интервью на улице и пожелала всем счастливого Нового года.
"Новогодняя деревня" в Тбилиси: шествие Санта-Клауса, ледовый каток и другие сюрпризы>>

"Пусть этот год будет счастливым для всех, для каждой семьи. Всем здоровья и счастья. Поздравляю всех граждан Грузии", – заявила Зурабишвили

В Новогодней деревне представлены разнообразные новогодние декорации, инсталляции, синтетический ледовый каток, кинотеатр под открытым небом, гигантская сказочная книга и сказочник, новогодний рынок, прилавки со сладостями, детские аттракционы и нарядная елка.
В течение дня в Новогодней деревне для самых маленьких устраиваются шествие Санта-Клауса, детские развлекательные шоу и концерты, а вечером для взрослых – концерты музыкальных коллективов и диджеев.
Новогодняя деревня будет действовать до 14 января.
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