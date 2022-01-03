https://sputnik-georgia.ru/20220103/prezident-gruzii-pogulyala-po-novogodney-derevne-v-tbilisi-263354846.html

Президент Грузии погуляла по новогодней деревне в Тбилиси

Президент Грузии погуляла по новогодней деревне в Тбилиси

Новогодняя деревня в Тбилиси будет открыта для развлечений до 14 января 03.01.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили погуляла по Новогодней деревне на площади Орбелиани в Тбилиси.В центре Тбилиси в нескольких местах открыты новогодние деревни, одна из них на площади Орбелиани, недалеко от резиденции президента Грузии. Она открылась 24 декабря. Ежедневно там проходят концерты и различные мероприятия как для детей, так и для взрослых.Прогулка Саломе Зурабишвили не осталось незамеченной съемочной группой телекомпании "Рустави 2". Журналисту даже удалось взять небольшое интервью у Саломе Зурабишвили.Президент нарушила свой обет не давать журналистам интервью на улице и пожелала всем счастливого Нового года."Новогодняя деревня" в Тбилиси: шествие Санта-Клауса, ледовый каток и другие сюрпризы>>В Новогодней деревне представлены разнообразные новогодние декорации, инсталляции, синтетический ледовый каток, кинотеатр под открытым небом, гигантская сказочная книга и сказочник, новогодний рынок, прилавки со сладостями, детские аттракционы и нарядная елка.В течение дня в Новогодней деревне для самых маленьких устраиваются шествие Санта-Клауса, детские развлекательные шоу и концерты, а вечером для взрослых – концерты музыкальных коллективов и диджеев.Новогодняя деревня будет действовать до 14 января.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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