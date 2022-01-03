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У нового главы Минздрава Грузии новый заместитель
У нового главы Минздрава Грузии новый заместитель
В Минздраве Грузии кадровые перестановки – назначен новый заместитель министра 03.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-03T18:28+0400
2022-01-03T18:28+0400
2022-01-03T18:28+0400
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ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Пост заместителя министра по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты занял Илья Гудушаури, говорится в сообщении на сайте ведомства.Нового сотрудника коллегам представил лично новый министр Зураб Азарашвили.Гудушаури возглавит финансово-экономическое направление Минздрава. В его кураторство войдут различные юридические лица публичного права министерства, в том числе: Агентство по обеспечению средств к существованию ВПЛ и экомигрантов, Центр координации чрезвычайной и неотложной помощи, Национальное агентство здравоохранения, а также Грузинский медицинский холдинг и Научно-практический центр инфекционных болезней, СПИДа и клинической иммунологии.По данным ведомства, Гудушаури ранее был директором Агентства по развитию образовательной и научной инфраструктуры. В 2017-2018 годах занимал должность заместителя директора Фонда муниципального развития.Минздрав Грузии возглавил Зураб Азарашвили>>Кадровые перестановки в Минздраве начались после отставки министра Екатерины Тикарадзе, которая возглавляла министерство с июня 2019. Она объявила о том, что покидает министерство 9 декабря. При этом отметила, что остается членом политсовета правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Вслед за ней в отставку подал ее заместитель Георгий Цоцколаури, который занимал эту должность с 2018 года. О его отставке стало известно 3 января.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, минздрав
У нового главы Минздрава Грузии новый заместитель
В Минздраве Грузии кадровые перестановки – назначен новый заместитель министра
ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik.
Пост заместителя министра по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты занял Илья Гудушаури, говорится в сообщении на сайте
ведомства.
Нового сотрудника коллегам представил лично новый министр Зураб Азарашвили.
Гудушаури возглавит финансово-экономическое направление Минздрава. В его кураторство войдут различные юридические лица публичного права министерства, в том числе: Агентство по обеспечению средств к существованию ВПЛ и экомигрантов, Центр координации чрезвычайной и неотложной помощи, Национальное агентство здравоохранения, а также Грузинский медицинский холдинг и Научно-практический центр инфекционных болезней, СПИДа и клинической иммунологии.
По данным ведомства, Гудушаури ранее был директором Агентства по развитию образовательной и научной инфраструктуры. В 2017-2018 годах занимал должность заместителя директора Фонда муниципального развития.
Кадровые перестановки в Минздраве начались после отставки министра Екатерины Тикарадзе, которая возглавляла министерство с июня 2019. Она объявила о том, что покидает министерство 9 декабря. При этом отметила, что остается членом политсовета правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
Вслед за ней в отставку подал ее заместитель Георгий Цоцколаури, который занимал эту должность с 2018 года. О его отставке стало известно 3 января.
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