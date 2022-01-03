Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220103/u-novogo-glavy-minzdrava-gruzii-novyy-zamestitel--263351543.html
У нового главы Минздрава Грузии новый заместитель
У нового главы Минздрава Грузии новый заместитель
В Минздраве Грузии кадровые перестановки – назначен новый заместитель министра 03.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-03T18:28+0400
2022-01-03T18:28+0400
новости
грузия
минздрав
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/1c/250736343_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_eff76e19e97e087844c837c776259ff7.jpg
ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Пост заместителя министра по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты занял Илья Гудушаури, говорится в сообщении на сайте ведомства.Нового сотрудника коллегам представил лично новый министр Зураб Азарашвили.Гудушаури возглавит финансово-экономическое направление Минздрава. В его кураторство войдут различные юридические лица публичного права министерства, в том числе: Агентство по обеспечению средств к существованию ВПЛ и экомигрантов, Центр координации чрезвычайной и неотложной помощи, Национальное агентство здравоохранения, а также Грузинский медицинский холдинг и Научно-практический центр инфекционных болезней, СПИДа и клинической иммунологии.По данным ведомства, Гудушаури ранее был директором Агентства по развитию образовательной и научной инфраструктуры. В 2017-2018 годах занимал должность заместителя директора Фонда муниципального развития.Минздрав Грузии возглавил Зураб Азарашвили&gt;&gt;Кадровые перестановки в Минздраве начались после отставки министра Екатерины Тикарадзе, которая возглавляла министерство с июня 2019. Она объявила о том, что покидает министерство 9 декабря. При этом отметила, что остается членом политсовета правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Вслед за ней в отставку подал ее заместитель Георгий Цоцколаури, который занимал эту должность с 2018 года. О его отставке стало известно 3 января.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/1c/250736343_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0e089f1d7e08bc1163649eb58b5635a6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, минздрав

У нового главы Минздрава Грузии новый заместитель

18:28 03.01.2022
© Sputnik / Alexander ImedashviliМинистерство здравоохранения Грузии
Министерство здравоохранения Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 03.01.2022
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Подписаться на
В Минздраве Грузии кадровые перестановки – назначен новый заместитель министра
ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Пост заместителя министра по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты занял Илья Гудушаури, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Нового сотрудника коллегам представил лично новый министр Зураб Азарашвили.
Гудушаури возглавит финансово-экономическое направление Минздрава. В его кураторство войдут различные юридические лица публичного права министерства, в том числе: Агентство по обеспечению средств к существованию ВПЛ и экомигрантов, Центр координации чрезвычайной и неотложной помощи, Национальное агентство здравоохранения, а также Грузинский медицинский холдинг и Научно-практический центр инфекционных болезней, СПИДа и клинической иммунологии.
По данным ведомства, Гудушаури ранее был директором Агентства по развитию образовательной и научной инфраструктуры. В 2017-2018 годах занимал должность заместителя директора Фонда муниципального развития.
Минздрав Грузии возглавил Зураб Азарашвили>>
Кадровые перестановки в Минздраве начались после отставки министра Екатерины Тикарадзе, которая возглавляла министерство с июня 2019. Она объявила о том, что покидает министерство 9 декабря. При этом отметила, что остается членом политсовета правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
Вслед за ней в отставку подал ее заместитель Георгий Цоцколаури, который занимал эту должность с 2018 года. О его отставке стало известно 3 января.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:49Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией свободна для всех видов транспорта
19:28Снегопад создал проблемы в высокогорной Аджарии
18:52Архитектора Гигу Батиашвили похоронили в пантеоне на горе Махата
18:28У нового главы Минздрава Грузии новый заместитель
18:01Мужская сборная Грузии по теннису снова проиграла на ATP Cup в Австралии
17:28В парламенте Грузии задумались об ужесточении закона против применения пиротехники
17:13Чхаидзе: телеканалы закрыты для антиваксеров во благо общества - видео
17:01Каспийский тигр: как в Грузии убили последнего представителя уникального вида
16:55Открытия Военно-грузинской дороги ждут несколько сотен фур с обеих сторон
16:44Саакашвили выдвинул новые требования и дал срок на их исполнение
15:51Жертвы пиротехники: четырем детям пришлось ампутировать пальцы
14:59В Грузии растет число инфицированных "омикроном"
14:27Несчастный случай на производстве: в Рустави погиб рабочий
14:12Легенда мирового спорта: олимпийский чемпион из Грузии Виктор Санеев
13:36Кем оказался застреленный в Греции грузин?
13:18Ковид-статистика Грузии: в новогодние праздники спад инфицирования
12:52Пятая волна коронавируса в Грузии подходит к концу – мнение эксперта
12:32Кризисы, выборы и арест Саакашвили – главные политические события в Грузии в 2021 году
12:01Новое грузинское кино: Топ-5 лучших фильмов 2021 года
10:47Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 943