https://sputnik-georgia.ru/20220103/u-novogo-glavy-minzdrava-gruzii-novyy-zamestitel--263351543.html

У нового главы Минздрава Грузии новый заместитель

У нового главы Минздрава Грузии новый заместитель

В Минздраве Грузии кадровые перестановки – назначен новый заместитель министра 03.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-03T18:28+0400

2022-01-03T18:28+0400

2022-01-03T18:28+0400

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ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Пост заместителя министра по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты занял Илья Гудушаури, говорится в сообщении на сайте ведомства.Нового сотрудника коллегам представил лично новый министр Зураб Азарашвили.Гудушаури возглавит финансово-экономическое направление Минздрава. В его кураторство войдут различные юридические лица публичного права министерства, в том числе: Агентство по обеспечению средств к существованию ВПЛ и экомигрантов, Центр координации чрезвычайной и неотложной помощи, Национальное агентство здравоохранения, а также Грузинский медицинский холдинг и Научно-практический центр инфекционных болезней, СПИДа и клинической иммунологии.По данным ведомства, Гудушаури ранее был директором Агентства по развитию образовательной и научной инфраструктуры. В 2017-2018 годах занимал должность заместителя директора Фонда муниципального развития.Минздрав Грузии возглавил Зураб Азарашвили>>Кадровые перестановки в Минздраве начались после отставки министра Екатерины Тикарадзе, которая возглавляла министерство с июня 2019. Она объявила о том, что покидает министерство 9 декабря. При этом отметила, что остается членом политсовета правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Вслед за ней в отставку подал ее заместитель Георгий Цоцколаури, который занимал эту должность с 2018 года. О его отставке стало известно 3 января.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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