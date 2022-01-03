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В Грузии растет число инфицированных "омикроном"
В Грузии растет число инфицированных "омикроном"
Новый штамм коронавируса "омикрон" начал внутреннее распространение в стране 03.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-03T14:59+0400
2022-01-03T14:59+0400
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ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. В Грузии подтверждено 147 случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон", об этом сообщает Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья.Первые два случая инфицирования "омикроном" в Грузии лабораторно были подтверждены 20 декабря. Оба случая завезены из-за пределов страны. Один инфицированный прибыл из США, второй – из Дубая. Затем вирус установили практически у всех, с кем они контактировали.Ковид-статистика Грузии: в новогодние праздники спад инфицирования&gt;&gt;За последние сутки в Грузии зарегистрировано 943 новых случая заражения коронавирусом, 37 человека скончались.Новый штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Всемирная организация здравоохранения присвоила варианту B.1.1.529 название "омикрон" и охарактеризовала его как "вызывающий озабоченность".Эпидемиологи предупреждают, что заражаться "омикроном" могут уже переболевшие коронавирусом, а также вакцинированные, поэтому призывают населения соблюдать меры предосторожности.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

В Грузии растет число инфицированных "омикроном"

14:59 03.01.2022
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЭпидемия коронавируса - масочный режим, прохожие в масках на улице
Эпидемия коронавируса - масочный режим, прохожие в масках на улице - Sputnik Грузия, 1920, 03.01.2022
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Новый штамм коронавируса "омикрон" начал внутреннее распространение в стране
ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. В Грузии подтверждено 147 случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон", об этом сообщает Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья.
Первые два случая инфицирования "омикроном" в Грузии лабораторно были подтверждены 20 декабря. Оба случая завезены из-за пределов страны. Один инфицированный прибыл из США, второй – из Дубая. Затем вирус установили практически у всех, с кем они контактировали.

"По состоянию на 2 января, лабораторно подтверждено 147 случаев заражения "омикроном", – говорится на сайте центра.

Ковид-статистика Грузии: в новогодние праздники спад инфицирования>>
За последние сутки в Грузии зарегистрировано 943 новых случая заражения коронавирусом, 37 человека скончались.
Новый штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Всемирная организация здравоохранения присвоила варианту B.1.1.529 название "омикрон" и охарактеризовала его как "вызывающий озабоченность".
Эпидемиологи предупреждают, что заражаться "омикроном" могут уже переболевшие коронавирусом, а также вакцинированные, поэтому призывают населения соблюдать меры предосторожности.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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