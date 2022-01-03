https://sputnik-georgia.ru/20220103/v-parlamente-gruzii-zadumalis-ob-uzhestochenii-zakona-protiv-primeneniya-pirotekhniki-263349842.html

В парламенте Грузии задумались об ужесточении закона против применения пиротехники

В парламенте Грузии задумались об ужесточении закона против применения пиротехники

В клиники Грузии в эти дни поступили десятки человек, в том числе детей, пострадавших от пиротехники 03.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-03T17:28+0400

2022-01-03T17:28+0400

2022-01-03T17:34+0400

новости

грузия

парламент грузии

пиротехника

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/15/250409011_0:70:1776:1069_1920x0_80_0_0_9f9ab0026f9e04225ca802e481f1b537.jpg

ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Депутат парламента Грузии Михаил Сарджвеладзе призвал население быть осторожным с пиротехникой в новогодние праздники.Как заявил депутат телекомпании "Имеди", при необходимости парламент внесет специальные изменения в законодательство.От пиротехники в новогоднюю ночь в Грузии пострадали десятки человек>>В новогоднюю ночь в Грузии от использования пиротехники пострадали десятки человек, в том числе несовершеннолетние. Многие госпитализированы.До наступления Нового года 31 декабря в тбилисский ожоговый центр уже поступили 25 пострадавших от взрывов пиротехники.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, парламент грузии, пиротехника