Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220103/v-parlamente-gruzii-zadumalis-ob-uzhestochenii-zakona-protiv-primeneniya-pirotekhniki-263349842.html
В парламенте Грузии задумались об ужесточении закона против применения пиротехники
В парламенте Грузии задумались об ужесточении закона против применения пиротехники
В клиники Грузии в эти дни поступили десятки человек, в том числе детей, пострадавших от пиротехники 03.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-03T17:28+0400
2022-01-03T17:34+0400
новости
грузия
парламент грузии
пиротехника
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/15/250409011_0:70:1776:1069_1920x0_80_0_0_9f9ab0026f9e04225ca802e481f1b537.jpg
ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Депутат парламента Грузии Михаил Сарджвеладзе призвал население быть осторожным с пиротехникой в новогодние праздники.Как заявил депутат телекомпании "Имеди", при необходимости парламент внесет специальные изменения в законодательство.От пиротехники в новогоднюю ночь в Грузии пострадали десятки человек&gt;&gt;В новогоднюю ночь в Грузии от использования пиротехники пострадали десятки человек, в том числе несовершеннолетние. Многие госпитализированы.До наступления Нового года 31 декабря в тбилисский ожоговый центр уже поступили 25 пострадавших от взрывов пиротехники.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/15/250409011_130:0:1647:1138_1920x0_80_0_0_ba03703b25e4dce965ca53cba9f5a6d6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, парламент грузии, пиротехника

В парламенте Грузии задумались об ужесточении закона против применения пиротехники

17:28 03.01.2022 (обновлено: 17:34 03.01.2022)
© Facebook / photo: Ministry of Justice of Georgia / FBმიხეილ სარჯველაძე
მიხეილ სარჯველაძე - Sputnik Грузия, 1920, 03.01.2022
© Facebook / photo: Ministry of Justice of Georgia / FB
Подписаться на
В клиники Грузии в эти дни поступили десятки человек, в том числе детей, пострадавших от пиротехники
ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Депутат парламента Грузии Михаил Сарджвеладзе призвал население быть осторожным с пиротехникой в новогодние праздники.
Как заявил депутат телекомпании "Имеди", при необходимости парламент внесет специальные изменения в законодательство.

"Призываю население проявлять максимальную осторожность, чтобы не допустить травм, которые почти каждый год становятся особенностью новогодних праздников. Что касается контроля и надзора за исполнением (закона)... если это потребует какое-либо законодательное обеспечение, это, естественно, будет сделано своевременно", – сказал Сарджвеладзе.

От пиротехники в новогоднюю ночь в Грузии пострадали десятки человек>>
В новогоднюю ночь в Грузии от использования пиротехники пострадали десятки человек, в том числе несовершеннолетние. Многие госпитализированы.
До наступления Нового года 31 декабря в тбилисский ожоговый центр уже поступили 25 пострадавших от взрывов пиротехники.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:49Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией свободна для всех видов транспорта
19:28Снегопад создал проблемы в высокогорной Аджарии
18:52Архитектора Гигу Батиашвили похоронили в пантеоне на горе Махата
18:28У нового главы Минздрава Грузии новый заместитель
18:01Мужская сборная Грузии по теннису снова проиграла на ATP Cup в Австралии
17:28В парламенте Грузии задумались об ужесточении закона против применения пиротехники
17:13Чхаидзе: телеканалы закрыты для антиваксеров во благо общества - видео
17:01Каспийский тигр: как в Грузии убили последнего представителя уникального вида
16:55Открытия Военно-грузинской дороги ждут несколько сотен фур с обеих сторон
16:44Саакашвили выдвинул новые требования и дал срок на их исполнение
15:51Жертвы пиротехники: четырем детям пришлось ампутировать пальцы
14:59В Грузии растет число инфицированных "омикроном"
14:27Несчастный случай на производстве: в Рустави погиб рабочий
14:12Легенда мирового спорта: олимпийский чемпион из Грузии Виктор Санеев
13:36Кем оказался застреленный в Греции грузин?
13:18Ковид-статистика Грузии: в новогодние праздники спад инфицирования
12:52Пятая волна коронавируса в Грузии подходит к концу – мнение эксперта
12:32Кризисы, выборы и арест Саакашвили – главные политические события в Грузии в 2021 году
12:01Новое грузинское кино: Топ-5 лучших фильмов 2021 года
10:47Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 943