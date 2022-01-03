https://sputnik-georgia.ru/20220103/v-parlamente-gruzii-zadumalis-ob-uzhestochenii-zakona-protiv-primeneniya-pirotekhniki-263349842.html
В парламенте Грузии задумались об ужесточении закона против применения пиротехники
В парламенте Грузии задумались об ужесточении закона против применения пиротехники
В клиники Грузии в эти дни поступили десятки человек, в том числе детей, пострадавших от пиротехники 03.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-03T17:28+0400
2022-01-03T17:28+0400
2022-01-03T17:34+0400
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ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Депутат парламента Грузии Михаил Сарджвеладзе призвал население быть осторожным с пиротехникой в новогодние праздники.Как заявил депутат телекомпании "Имеди", при необходимости парламент внесет специальные изменения в законодательство.От пиротехники в новогоднюю ночь в Грузии пострадали десятки человек>>В новогоднюю ночь в Грузии от использования пиротехники пострадали десятки человек, в том числе несовершеннолетние. Многие госпитализированы.До наступления Нового года 31 декабря в тбилисский ожоговый центр уже поступили 25 пострадавших от взрывов пиротехники.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, парламент грузии, пиротехника
В парламенте Грузии задумались об ужесточении закона против применения пиротехники
17:28 03.01.2022 (обновлено: 17:34 03.01.2022)
В клиники Грузии в эти дни поступили десятки человек, в том числе детей, пострадавших от пиротехники
ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Депутат парламента Грузии Михаил Сарджвеладзе призвал население быть осторожным с пиротехникой в новогодние праздники.
Как заявил депутат телекомпании "Имеди"
, при необходимости парламент внесет специальные изменения в законодательство.
"Призываю население проявлять максимальную осторожность, чтобы не допустить травм, которые почти каждый год становятся особенностью новогодних праздников. Что касается контроля и надзора за исполнением (закона)... если это потребует какое-либо законодательное обеспечение, это, естественно, будет сделано своевременно", – сказал Сарджвеладзе.
В новогоднюю ночь в Грузии от использования пиротехники пострадали десятки человек, в том числе несовершеннолетние. Многие госпитализированы.
До наступления Нового года 31 декабря в тбилисский ожоговый центр уже поступили 25 пострадавших от взрывов пиротехники.
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