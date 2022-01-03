https://sputnik-georgia.ru/20220103/zhertvy-pirotekhniki-chetyrem-detyam-prishlos-amputirovat-paltsy-263347638.html

Жертвы пиротехники: четырем детям пришлось ампутировать пальцы

Жертвы пиротехники: четырем детям пришлось ампутировать пальцы

Только в новогоднюю ночь в Грузии от использования пиротехники пострадали 27 человек 03.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-03T15:51+0400

2022-01-03T15:51+0400

2022-01-03T15:51+0400

новости

грузия

новый год

пиротехника

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ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Четырем подросткам понадобилась ампутация конечностей после запуска пиротехники в новогодние дни, сообщает телеканал "Рустави 2".Пострадавшие помещены в Центральную детскую больницы им. Иашвили, сообщает телеканал.По словам врач-травматолога клиники профессора Бидзины Канашвили, в результате взрыва пиротехники все четверо детей потеряли пальцы, и им понадобилась срочная операция.Жертвами пиротехники и неосторожного обращения с ней в новогодние дни стали десятки человек, в том числе дети, сообщил глава Ожогового центра Гуга Кашибадзе.С алкогольной интоксикацией в новогоднюю ночь в больницы попали десятки человек в Грузии>>По словам Кашибадзе, в Ожоговом центре в данное время находятся двое детей с ожогами лица и конечностей. Их состояние стабильное."В нашей больнице находятся двое детей 8 и 9 лет. Они получили ожоги в результате применения пиротехники. У них повреждены кисти рук и лицо. Сейчас они находятся в детском отделении ожогового центра", – сказал Кашибадзе.Только в новогоднюю ночь в Грузии от использования пиротехники пострадали 27 человек.В Тбилиси пострадали восемь человек, среди них один несовершеннолетний. Шестерых пострадавших пришлось госпитализировать.В регионах пострадали 19 человек, 13 из них были госпитализированы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, новый год, пиротехника