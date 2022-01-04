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Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 590
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 590
За последние 24 часа от коронавируса скончались 67 человек, выздоровели за сутки 1 955 человек 04.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-04T11:06+0400
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ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 590. Скончались 67 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 938 583 случая заражения.Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 1 955 человек, а с начала пандемии – 904 903. Скончались 14 009.Японские ученые разрабатывают вакцину от коронавируса для пожизненного иммунитета&gt;&gt;За сутки сделано 39 315 тестов, в том числе 26 302 на антиген и 13 013 ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 9,13%, за последние 14 дней – 5,67%, за последние семь дней – 6,26%.В карантине в данное время находятся 48 человек, в стационарах – 4 394.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 590

11:06 04.01.2022 (обновлено: 12:00 04.01.2022)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЭпидемия коронавируса - пожилые люди на улице в масках. Женщина говорит по телефону
Эпидемия коронавируса - пожилые люди на улице в масках. Женщина говорит по телефону - Sputnik Грузия, 1920, 04.01.2022
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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За последние 24 часа от коронавируса скончались 67 человек, выздоровели за сутки 1 955 человек
ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 590. Скончались 67 человек.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 938 583 случая заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 1 955 человек, а с начала пандемии – 904 903. Скончались 14 009.
Японские ученые разрабатывают вакцину от коронавируса для пожизненного иммунитета>>
За сутки сделано 39 315 тестов, в том числе 26 302 на антиген и 13 013 ПЦР-тестов.
Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 9,13%, за последние 14 дней – 5,67%, за последние семь дней – 6,26%.
В карантине в данное время находятся 48 человек, в стационарах – 4 394.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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