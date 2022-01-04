https://sputnik-georgia.ru/20220104/gruzinskaya-mechta-zayavlenie-posolstva-ssha-podryvaet-doverie-k-zapadnym-partneram-263372777.html

"Грузинская мечта": заявление посольства США подрывает доверие к западным партнерам

"Грузинская мечта": заявление посольства США подрывает доверие к западным партнерам

Заявление американской дипмиссии было несправедливым, убежден глава "Грузинской мечты" 04.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-04T17:01+0400

2022-01-04T17:01+0400

2022-01-04T17:11+0400

политика

новости

грузия

грузинская мечта

ираклий кобахидзе

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/07/251390091_0:0:3505:1972_1920x0_80_0_0_8bbcd964b5f245a4d53736744428b24d.jpg

ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Посольство США в Грузии сделало несправедливое заявление с фактическими неточностями и техническими ошибками, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе журналистам.Ранее посольство США в Грузии распространило заявление, в котором раскритиковало "Грузинскую мечту" за решение "упразднить Службу государственного инспектора". Парламент Грузии на прошлой неделе утвердил поправки, согласно которым с 1 марта вместо Службы госинспектора в Грузии появятся Служба по защите персональных данных и Специальная следственная служба.Что касается непосредственно содержания заявления, то здесь есть ряд неточностей, отметил Кобахидзе."То есть, в целом, это несправедливое заявление. Есть неточности, в том числе фактические неточности, технические ошибки, что очень прискорбно", – заявил Кобахидзе.При этом Кобахидзе уверен, что это связано с "человеческими ошибками", в том числе и то, что в заявлении речь идет об упразднении Службы госинспектора."Никакая служба не была упразднена. На самом деле конкретная служба была разделена на две части, и компетенции не сократились, а, наоборот, в целом расширились полномочия этой службы. Это явно фактическая ошибка, которая, например, допущена в этом заявлении", – подчеркнул он.В распространенном посольством США в Грузии заявлении говорится, что упразднив Службу государственного инспектора, в обязанности которого входит расследование случаев насилия со стороны полиции и защита конфиденциальности данных, правящая партия подорвала подотчетность правительства.В дипломатическом представительстве недовольны и тем, что общественности не предоставили убедительных аргументов относительно того, почему возникла необходимость принимать эти изменения в ускоренном порядке без надлежащих консультаций.Как отмечено в заявлении, особую озабоченность вызывает отсутствие прозрачного рассмотрения и анализа этих законодательных изменений.Ранее Госинспектор Грузии Лонда Толорая заявила, что ждет, что президент Грузии Саломе Зурабишвили наложит вето на законопроект. Толорая выступила с критикой депутатов от большинства, заявив, что парламент уничтожил независимый орган, который действовал только в соответствии с законом.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20220104/posolstv-ssha-nedovolno-uprazdneniem-sluzhby-gosudarstvennogo-inspektora-gruzii-263362002.html

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, грузия, грузинская мечта, ираклий кобахидзе, сша