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"Грузинская мечта": заявление посольства США подрывает доверие к западным партнерам
"Грузинская мечта": заявление посольства США подрывает доверие к западным партнерам
Заявление американской дипмиссии было несправедливым, убежден глава "Грузинской мечты" 04.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-04T17:01+0400
2022-01-04T17:01+0400
2022-01-04T17:11+0400
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ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Посольство США в Грузии сделало несправедливое заявление с фактическими неточностями и техническими ошибками, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе журналистам.Ранее посольство США в Грузии распространило заявление, в котором раскритиковало "Грузинскую мечту" за решение "упразднить Службу государственного инспектора". Парламент Грузии на прошлой неделе утвердил поправки, согласно которым с 1 марта вместо Службы госинспектора в Грузии появятся Служба по защите персональных данных и Специальная следственная служба.Что касается непосредственно содержания заявления, то здесь есть ряд неточностей, отметил Кобахидзе."То есть, в целом, это несправедливое заявление. Есть неточности, в том числе фактические неточности, технические ошибки, что очень прискорбно", – заявил Кобахидзе.При этом Кобахидзе уверен, что это связано с "человеческими ошибками", в том числе и то, что в заявлении речь идет об упразднении Службы госинспектора."Никакая служба не была упразднена. На самом деле конкретная служба была разделена на две части, и компетенции не сократились, а, наоборот, в целом расширились полномочия этой службы. Это явно фактическая ошибка, которая, например, допущена в этом заявлении", – подчеркнул он.В распространенном посольством США в Грузии заявлении говорится, что упразднив Службу государственного инспектора, в обязанности которого входит расследование случаев насилия со стороны полиции и защита конфиденциальности данных, правящая партия подорвала подотчетность правительства.В дипломатическом представительстве недовольны и тем, что общественности не предоставили убедительных аргументов относительно того, почему возникла необходимость принимать эти изменения в ускоренном порядке без надлежащих консультаций.Как отмечено в заявлении, особую озабоченность вызывает отсутствие прозрачного рассмотрения и анализа этих законодательных изменений.Ранее Госинспектор Грузии Лонда Толорая заявила, что ждет, что президент Грузии Саломе Зурабишвили наложит вето на законопроект. Толорая выступила с критикой депутатов от большинства, заявив, что парламент уничтожил независимый орган, который действовал только в соответствии с законом.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20220104/posolstv-ssha-nedovolno-uprazdneniem-sluzhby-gosudarstvennogo-inspektora-gruzii-263362002.html
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"Грузинская мечта": заявление посольства США подрывает доверие к западным партнерам
17:01 04.01.2022 (обновлено: 17:11 04.01.2022)
Заявление американской дипмиссии было несправедливым, убежден глава "Грузинской мечты"
ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Посольство США в Грузии сделало несправедливое заявление с фактическими неточностями и техническими ошибками, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе журналистам.
Ранее посольство США в Грузии распространило заявление, в котором раскритиковало "Грузинскую мечту" за решение "упразднить Службу государственного инспектора". Парламент Грузии на прошлой неделе утвердил поправки, согласно которым с 1 марта вместо Службы госинспектора в Грузии появятся Служба по защите персональных данных и Специальная следственная служба.
"К сожалению, бывают такие исключения, когда мы слышим несправедливые и неправильные оценки с их стороны, и это является очередным тому примером. К сожалению, подобные заявления подрывают доверие грузинского общества к западным партнерам, что нехорошо, и мы не должны этого допустить", – заявил Кобахидзе.
Что касается непосредственно содержания заявления, то здесь есть ряд неточностей, отметил Кобахидзе.
"То есть, в целом, это несправедливое заявление. Есть неточности, в том числе фактические неточности, технические ошибки, что очень прискорбно", – заявил Кобахидзе.
При этом Кобахидзе уверен, что это связано с "человеческими ошибками", в том числе и то, что в заявлении речь идет об упразднении Службы госинспектора.
"Никакая служба не была упразднена. На самом деле конкретная служба была разделена на две части, и компетенции не сократились, а, наоборот, в целом расширились полномочия этой службы. Это явно фактическая ошибка, которая, например, допущена в этом заявлении", – подчеркнул он.
В распространенном посольством США в Грузии заявлении говорится, что упразднив Службу государственного инспектора, в обязанности которого входит расследование случаев насилия со стороны полиции и защита конфиденциальности данных, правящая партия подорвала подотчетность правительства.
В дипломатическом представительстве недовольны и тем, что общественности не предоставили убедительных аргументов относительно того, почему возникла необходимость принимать эти изменения в ускоренном порядке без надлежащих консультаций.
Как отмечено в заявлении, особую озабоченность вызывает отсутствие прозрачного рассмотрения и анализа этих законодательных изменений.
Ранее Госинспектор Грузии Лонда Толорая заявила, что ждет, что президент Грузии Саломе Зурабишвили наложит вето на законопроект. Толорая выступила с критикой депутатов от большинства, заявив, что парламент уничтожил независимый орган, который действовал только в соответствии с законом.
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