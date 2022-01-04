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Посольств США недовольно упразднением Службы государственного инспектора Грузии
Посольств США недовольно упразднением Службы государственного инспектора Грузии
Правящая партия Грузии подорвала подотчетность правительства, убеждены в американском представительстве 04.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-04T10:43+0400
2022-01-04T11:03+0400
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ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Посольство США в Грузии раскритиковало правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия" за решение упразднить Службу государственного инспектора.Парламент Грузии поддержал разделение Службы госинспектора на два ведомства&gt;&gt;Парламент Грузии на прошлой неделе в третьем окончательном чтении утвердил поправки, согласно которым с 1 марта вместо Службы государственного инспектора в Грузии будет Служба по защите персональных данных и Специальная следственная служба.В дипломатическом представительстве отмечают, что упразднив Службу государственного инспектора, в обязанности которого входит расследование случаев насилия со стороны полиции и защита конфиденциальности данных, правящая партия подорвала подотчетность правительства."Намеренно или непреднамеренно посланием правящей партии было то, что независимый надзор за правительством или инакомыслие, даже если это предусмотрено законом, будут подвергнуты ответным мерам в виде возмездия, наказания и увольнения", – отмечено в заявлении.Страсти вокруг Службы госинспектора Грузии – что ждет независимый институт? &gt;&gt;Еще один вопрос, по которому "Грузинская мечта" подверглась критике, касался утверждения поправок в закон "Об общих судах", согласно которым вводятся новые дисциплинарные наказания для судей.Как отмечено в заявлении посольства США в Грузии, поправки в закон нанесли ущерб независимости отдельных судей. "Шаги, которые ослабляют демократические институты, такие как судебная система или независимые надзорные ведомства, наносят ущерб стремлению Грузии к вступлению в НАТО и Евросоюз, а также подрывают основные свободы, которые являются фундаментом грузинской культуры и общества", – отмечено в сообщении.Согласно поправкам в закон "Об общих судах", судьи будут привлекаться к дисциплинарной ответственности, в том числе за публичное нарушение принципа политического нейтралитета.Высший совет юстиции сможет назначать проигравших конкурс кандидатов в судьи районных, городских и апелляционных судов на другие вакантные места.Кроме того, допускается избрание членов Высшего совета юстиции на второй срок подряд, что недопустимо действующим законодательством.Кворум при принятии Высшим советом юстиции решений о дисциплинарной ответственности судей снижается с 2/3 до простого большинства.Поправки вступят в силу после того, как их подпишет президент.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211230/narushivshikh-pravila-sudey-budut-otpravlyat-uchitsya---parlament-utverdil-zakon-o-sudakh-263292261.html
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политика, новости, грузия, тбилиси, грузинская мечта, служба государственного инспектора

Посольств США недовольно упразднением Службы государственного инспектора Грузии

10:43 04.01.2022 (обновлено: 11:03 04.01.2022)
© photo: Sputnik / Natalia Seliverstova / Перейти в фотобанкГорода мира. Вашингтон
Города мира. Вашингтон - Sputnik Грузия, 1920, 04.01.2022
© photo: Sputnik / Natalia Seliverstova
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Правящая партия Грузии подорвала подотчетность правительства, убеждены в американском представительстве
ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Посольство США в Грузии раскритиковало правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия" за решение упразднить Службу государственного инспектора.
Парламент Грузии поддержал разделение Службы госинспектора на два ведомства>>
Парламент Грузии на прошлой неделе в третьем окончательном чтении утвердил поправки, согласно которым с 1 марта вместо Службы государственного инспектора в Грузии будет Служба по защите персональных данных и Специальная следственная служба.

"Общественности не предоставили убедительных аргументов относительно того, почему возникла необходимость ускоренно принимать эти изменения, без надлежащих консультаций. Особую озабоченность вызывает отсутствие прозрачного рассмотрения и анализа этих законодательных изменений", – говорится в заявлении посольства.

В дипломатическом представительстве отмечают, что упразднив Службу государственного инспектора, в обязанности которого входит расследование случаев насилия со стороны полиции и защита конфиденциальности данных, правящая партия подорвала подотчетность правительства.
"Намеренно или непреднамеренно посланием правящей партии было то, что независимый надзор за правительством или инакомыслие, даже если это предусмотрено законом, будут подвергнуты ответным мерам в виде возмездия, наказания и увольнения", – отмечено в заявлении.
Страсти вокруг Службы госинспектора Грузии – что ждет независимый институт? >>
Еще один вопрос, по которому "Грузинская мечта" подверглась критике, касался утверждения поправок в закон "Об общих судах", согласно которым вводятся новые дисциплинарные наказания для судей.
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Как отмечено в заявлении посольства США в Грузии, поправки в закон нанесли ущерб независимости отдельных судей.
"Шаги, которые ослабляют демократические институты, такие как судебная система или независимые надзорные ведомства, наносят ущерб стремлению Грузии к вступлению в НАТО и Евросоюз, а также подрывают основные свободы, которые являются фундаментом грузинской культуры и общества", – отмечено в сообщении.
Согласно поправкам в закон "Об общих судах", судьи будут привлекаться к дисциплинарной ответственности, в том числе за публичное нарушение принципа политического нейтралитета.
Высший совет юстиции сможет назначать проигравших конкурс кандидатов в судьи районных, городских и апелляционных судов на другие вакантные места.
Кроме того, допускается избрание членов Высшего совета юстиции на второй срок подряд, что недопустимо действующим законодательством.
Кворум при принятии Высшим советом юстиции решений о дисциплинарной ответственности судей снижается с 2/3 до простого большинства.
Поправки вступят в силу после того, как их подпишет президент.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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