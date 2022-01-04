https://sputnik-georgia.ru/20220104/nesmotrya-na-klyatvu-gortsev-potreblenie-elektroenergii-v-mestiya-ne-sokratilos-263378093.html

Несмотря на клятву горцев: потребление электроэнергии в Местия не сократилось

Несмотря на клятву горцев: потребление электроэнергии в Местия не сократилось

Жители Сванети получали электроэнергию по графику из-за рекордного потребления электроэнергии майнинговыми фермами 04.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-04T20:31+0400

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ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Потребление электроэнергии в высокогорном районе Местия (Сванети) за последние три дня не уменьшилось, несмотря на клятву местных жителей отключить все действующие майнинги криптовалют, сообщили в пресс-службе энергораспределительной компании Energo-pro Georgia.На Новый год местные жители поклялись на иконе отключить все действующие в регионе майнинги криптовалют. Ритуал клятвоприношения состоялся в церкви Святого Георгия. Согласно традициям гор, нарушивший клятву на иконе, опозорит себя, души и память своих предков. До конца декабря жители Сванети получали электроэнергию по графику. Причина – перегруженность и повреждение сетей из-за рекордного потребления электроэнергии майнинговыми фермами. Здесь они появились в большом количестве из-за низких тарифов на электроэнергию, установленных для работающих в высокогорном регионе предпринимателей. А для населения электричество бесплатное.Местные жители проводили акции протеста в Местия, требуя закрыть майнинговые фермы и возобновить нормальную подачу электроэнергии. Они обвиняли местные власти в бездействии и покровительстве майнерам. Проблемы с электричеством создали неудобства не только горцам, но и сократили поток туристов в высокогорную Сванети.Из-за майнеров энергораспределительная компания Energo-pro Georgia пригрозила региону пересмотром и повышением тарифов на электроэнергию.Грузинские горцы решили бороться с майнингом криптовалют древними традициями>>Майнинг криптовалют в последние годы считается в Грузии популярной деятельностью. По результатам исследования Кембрижского центра альтернативных финансов (CCAF), опубликованного в 2018 году, Грузия, по объему электроэнергии, израсходованной на майнинг криптовалюты, была на втором месте в мире. А на добывание виртуальной валюты в стране расходовалось 60 мегаватт электроэнергии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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