https://sputnik-georgia.ru/20220105/esche-odin-mladenets-stal-zhertvoy-koronavirusa-v-gruzii-263395139.html

Еще один младенец стал жертвой коронавируса в Грузии

Еще один младенец стал жертвой коронавируса в Грузии

По предварительным данным, ребенок заразился коронавирусом от члена семьи.

2022-01-05T16:20+0400

2022-01-05T16:20+0400

2022-01-05T16:20+0400

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ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Инфицированный коронавирусом младенец, которому было всего четыре месяца, скончался в тбилисской детской больнице имени Цицишвили, сообщает телеканал ТВ Пирвели.Малыша доставили в клинику в канун Нового Года – 31 декабря, однако врачам не удалось его спасти. По предварительным данным, ребенок заразился коронавирусом от члена семьи.По словам врачей, состояние младенца усугубило сопутствующее заболевание.На данный момент в реанимационном отделение клиники Цицишвили находятся около десяти детей. Состояние одного из них критическое.Накануне, 4 января, в Центральной детской больнице им. Иашвили в Тбилиси также скончался ковид-зараженный младенец. Его доставили в грузинскую столицу из Зугдиди, где лечили в реанимации в течение двух недель. Он был подключен к аппарату искусственного дыхания, однако спасти ребенка не удалось.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, тбилиси, ограничения из-за коронавируса