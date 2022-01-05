https://sputnik-georgia.ru/20220105/esche-odin-mladenets-stal-zhertvoy-koronavirusa-v-gruzii-263395139.html
Еще один младенец стал жертвой коронавируса в Грузии
Еще один младенец стал жертвой коронавируса в Грузии
По предварительным данным, ребенок заразился коронавирусом от члена семьи.
2022-01-05T16:20+0400
2022-01-05T16:20+0400
2022-01-05T16:20+0400
общество
новости
грузия
тбилиси
ограничения из-за коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/15/249033583_0:168:1600:1068_1920x0_80_0_0_e28bb65eacfbc4fc29dd148237bd3813.jpg
ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Инфицированный коронавирусом младенец, которому было всего четыре месяца, скончался в тбилисской детской больнице имени Цицишвили, сообщает телеканал ТВ Пирвели.Малыша доставили в клинику в канун Нового Года – 31 декабря, однако врачам не удалось его спасти. По предварительным данным, ребенок заразился коронавирусом от члена семьи.По словам врачей, состояние младенца усугубило сопутствующее заболевание.На данный момент в реанимационном отделение клиники Цицишвили находятся около десяти детей. Состояние одного из них критическое.Накануне, 4 января, в Центральной детской больнице им. Иашвили в Тбилиси также скончался ковид-зараженный младенец. Его доставили в грузинскую столицу из Зугдиди, где лечили в реанимации в течение двух недель. Он был подключен к аппарату искусственного дыхания, однако спасти ребенка не удалось.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/15/249033583_385:157:1600:1068_1920x0_80_0_0_9a71f85c1e91e2f087e905bbf19aaa14.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, тбилиси, ограничения из-за коронавируса
Еще один младенец стал жертвой коронавируса в Грузии
По предварительным данным, ребенок заразился коронавирусом от члена семьи
ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Инфицированный коронавирусом младенец, которому было всего четыре месяца, скончался в тбилисской детской больнице имени Цицишвили, сообщает телеканал ТВ Пирвели.
Малыша доставили в клинику в канун Нового Года – 31 декабря, однако врачам не удалось его спасти. По предварительным данным, ребенок заразился коронавирусом от члена семьи.
По словам врачей, состояние младенца усугубило сопутствующее заболевание.
"Спасти не удалось из-за этой комбинации – ковид-инфекции и врожденного порока сердца. Малыш родился недоношенным, с очень низким весом. После болезни этот ребенок постоянно лечился в реанимации. Его состояние было тяжелым при поступлении", - заявил врач.
На данный момент в реанимационном отделение клиники Цицишвили находятся около десяти детей. Состояние одного из них критическое.
Накануне, 4 января, в Центральной детской больнице им. Иашвили в Тбилиси также скончался
ковид-зараженный младенец. Его доставили в грузинскую столицу из Зугдиди, где лечили в реанимации в течение двух недель. Он был подключен к аппарату искусственного дыхания, однако спасти ребенка не удалось.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.