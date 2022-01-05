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Еще один младенец стал жертвой коронавируса в Грузии
Еще один младенец стал жертвой коронавируса в Грузии
По предварительным данным, ребенок заразился коронавирусом от члена семьи.
2022-01-05T16:20+0400
2022-01-05T16:20+0400
общество
новости
грузия
тбилиси
ограничения из-за коронавируса
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ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Инфицированный коронавирусом младенец, которому было всего четыре месяца, скончался в тбилисской детской больнице имени Цицишвили, сообщает телеканал ТВ Пирвели.Малыша доставили в клинику в канун Нового Года – 31 декабря, однако врачам не удалось его спасти. По предварительным данным, ребенок заразился коронавирусом от члена семьи.По словам врачей, состояние младенца усугубило сопутствующее заболевание.На данный момент в реанимационном отделение клиники Цицишвили находятся около десяти детей. Состояние одного из них критическое.Накануне, 4 января, в Центральной детской больнице им. Иашвили в Тбилиси также скончался ковид-зараженный младенец. Его доставили в грузинскую столицу из Зугдиди, где лечили в реанимации в течение двух недель. Он был подключен к аппарату искусственного дыхания, однако спасти ребенка не удалось.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, тбилиси, ограничения из-за коронавируса

Еще один младенец стал жертвой коронавируса в Грузии

16:20 05.01.2022
© photo: Sputnik / Aram NersesyanОборудование в роддоме Маралика
Оборудование в роддоме Маралика - Sputnik Грузия, 1920, 05.01.2022
© photo: Sputnik / Aram Nersesyan
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По предварительным данным, ребенок заразился коронавирусом от члена семьи
ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Инфицированный коронавирусом младенец, которому было всего четыре месяца, скончался в тбилисской детской больнице имени Цицишвили, сообщает телеканал ТВ Пирвели.
Малыша доставили в клинику в канун Нового Года – 31 декабря, однако врачам не удалось его спасти. По предварительным данным, ребенок заразился коронавирусом от члена семьи.
По словам врачей, состояние младенца усугубило сопутствующее заболевание.

"Спасти не удалось из-за этой комбинации – ковид-инфекции и врожденного порока сердца. Малыш родился недоношенным, с очень низким весом. После болезни этот ребенок постоянно лечился в реанимации. Его состояние было тяжелым при поступлении", - заявил врач.

На данный момент в реанимационном отделение клиники Цицишвили находятся около десяти детей. Состояние одного из них критическое.
Накануне, 4 января, в Центральной детской больнице им. Иашвили в Тбилиси также скончался ковид-зараженный младенец. Его доставили в грузинскую столицу из Зугдиди, где лечили в реанимации в течение двух недель. Он был подключен к аппарату искусственного дыхания, однако спасти ребенка не удалось.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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