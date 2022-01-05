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Новые проездные в Тбилиси: когда жители столицы смогут их приобрести?
Новые проездные в Тбилиси: когда жители столицы смогут их приобрести?
Абонементная система оплаты проезда в общественном транспорте в Тбилиси будет задействована с 1 февраля
2022-01-05T18:36+0400
2022-01-05T18:36+0400
2022-01-05T18:38+0400
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ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Жители Тбилиси могут приобрести новые проездные в кассах станций метрополитена с сегодняшнего дня, заявил начальник Агентства муниципального транспорта и городского развития Виктор Цилосани.Абонементная система оплаты проезда в общественном транспорте в Тбилиси будет задействована с 1 февраля. Новые абонементы не будут персонализированными, при этом проездным смогут пользоваться все члены семьи.Кроме того, Цилосани ответил на критику по поводу увеличения стоимости проезда на общественном транспорте при нововведении и назвал ее ошибочной. По его словам, даже при самых пессимистичных расчетах все убедились, что для тех, кто является основным пользователем, а их 90%, общественный транспорт не подорожает или останется бесплатным для тех, кто пользуется льготами.Остальные 10% - это туристы и другие граждане, которые редко пользуются общественным транспортом, отметил глава Агентства муниципального транспортаДля кого не подорожает проезд в общественном транспорте столицы? >>>На граждан, пользующихся бесплатными и льготными тарифами, изменения не распространяются, и они по-прежнему будут пользоваться действующими тарифами. Также, по информации Цилосани, ко времени задействования новой системы оплаты с улиц столицы исчезнут старые желтые микроавтобусы.Стоимость безлимитных абонементов следующая: 1 день - 3 лари; неделя - 20 лари; месяц - 40 лари; три месяца - 100 лари; шесть месяцев - 150 лари, год - 250 лари. Также неограниченное количество раз можно будет пользоваться общественным транспортом в течение 90 минут за 1 лари. Сегодня это обходится в 0,5 лари.При использовании абонемента необходимо соблюдать интервал не менее 15 минут. При этом проездная карта должна будет быть зафиксирована посредством валидатора в начале каждой последующей поездки.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, тбилиси, транспорт, транспорт в грузии
Новые проездные в Тбилиси: когда жители столицы смогут их приобрести?
18:36 05.01.2022 (обновлено: 18:38 05.01.2022)
Абонементная система оплаты проезда в общественном транспорте в Тбилиси будет задействована с 1 февраля
ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Жители Тбилиси могут приобрести новые проездные в кассах станций метрополитена с сегодняшнего дня, заявил начальник Агентства муниципального транспорта и городского развития Виктор Цилосани.
Абонементная система оплаты проезда в общественном транспорте в Тбилиси будет задействована с 1 февраля. Новые абонементы не будут персонализированными, при этом проездным смогут пользоваться все члены семьи.
"Указанные карты можно будет приобрести в экспресс-филиалах "Банка Грузии". Что касается "Метроманов", единоразовая оплата такими картами остается в силе", - сказал Цилосани.
Кроме того, Цилосани ответил на критику по поводу увеличения стоимости проезда на общественном транспорте при нововведении и назвал ее ошибочной.
По его словам, даже при самых пессимистичных расчетах все убедились, что для тех, кто является основным пользователем, а их 90%, общественный транспорт не подорожает или останется бесплатным для тех, кто пользуется льготами.
Остальные 10% - это туристы и другие граждане, которые редко пользуются общественным транспортом, отметил глава Агентства муниципального транспорта
На граждан, пользующихся бесплатными и льготными тарифами, изменения не распространяются, и они по-прежнему будут пользоваться действующими тарифами. Также, по информации Цилосани, ко времени задействования новой системы оплаты с улиц столицы исчезнут старые желтые микроавтобусы.
"С 1 февраля ни одна из желтых маршруток не будет курсировать в столице. На сегодняшний день вся тысяча микроавтобусов завезена: 450 уже в сети, 550 готовятся к запуску. Сейчас необходимо установить платежные автоматы и счетчики", - сказал Цилосани.
Стоимость безлимитных абонементов следующая: 1 день - 3 лари; неделя - 20 лари; месяц - 40 лари; три месяца - 100 лари; шесть месяцев - 150 лари, год - 250 лари. Также неограниченное количество раз можно будет пользоваться общественным транспортом в течение 90 минут за 1 лари. Сегодня это обходится в 0,5 лари.
При использовании абонемента необходимо соблюдать интервал не менее 15 минут. При этом проездная карта должна будет быть зафиксирована посредством валидатора в начале каждой последующей поездки.
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