https://sputnik-georgia.ru/20220105/stoit-li-zhdat-proryva-v-otnosheniyakh-gruzii-i-rossii-v-2022-godu-mnenie-ekspertov-263395648.html

Стоит ли ждать прорыва в отношениях Грузии и России в 2022 году? Мнение экспертов

Стоит ли ждать прорыва в отношениях Грузии и России в 2022 году? Мнение экспертов

Грузия оказалась в неловком положении из-за отказа от участия в формате "3+3", считает грузинский политолог

2022-01-05T15:11+0400

2022-01-05T15:11+0400

2022-01-05T16:14+0400

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зураб абашидзе

васо капанадзе

арчил сихарулидзе

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Грузинские политологи настроены скептически относительно возможного налаживания отношений между Грузией и Россией в ближайшее время, но все же не исключают этого.Для того, чтобы хотя бы в 2023 году был какой-то прорыв, необходимо, чтобы Россия сделала первый шаг, считает политолог, лектор Тбилисского государственного университета Арчил Сихарулидзе.Сегодня же ситуация такова, что с обеих сторон есть политические силы, которых устраивает нынешнее положение, считает политолог.Говорить о каком-то прорыве в грузино-российских отношениях на данном этапе сложно, считает эксперт по международным вопросам Васо Капанадзе. Тем более на фоне, когда Грузия отказалась от участия в формате "3+3", инициированном главой МИД России Сергеем Лавровым, с Азербайджаном, Арменией, Россией, Ираном и Турцией по вопросу разблокировки экономических и транспортных связей в регионе."Когда мы отказываемся от участия с Россией в таком формате, тогда сложно говорить о каком-то прорыве. Мы видим, что формат Карасин-Абашидзе работает, однако политические вопросы там почти не рассматриваются. А встречи в Женевском формате не приносят никакого результата", - сказал Капанадзе в интервью Sputnik Грузия.Женевские переговоры – основной вопрос вновь остался нерешенным>>По мнению политолога, власти Грузии должны думать об участии в новых форматах, где будет диалог с учетом государственных интересов страны."Однако пока это не происходит. Подобных инициатив мы не слышим от представителей грузинских властей. И если ничего не изменится в этом направлении, то отношения с Российской Федерацией останутся прежними", - сказал Капанадзе.Политолог считает это серьезным вызовом для руководства Грузии.С другой стороны, по его словам, все видят, что в ходе переговоров президентов России и США вопрос Грузии практически не стоит в повестке дня.Политолог считает, что это своего рода двойной подход Запада в отношении проблем Грузии."Власти Грузии стоят перед сложной задачей. Официально они заявили, что не будут участвовать в формате "3+3". Однако мы выслушали заявление премьер-министра Турции, который выразил надежду, что Грузия будет представлена в запланированной в Анкаре встрече. Безусловно, это ставит Грузию в неловкое положение", - отметил Капанадзе.Скептически смотрит на перспективу урегулирования отношений между Грузией и Россией политолог Вахтан Дзабирадзе.Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и переговоров члена Совфеда РФ Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге.Между странами отсутствует прямое авиасообщение с июля 2019 года. Причиной этому стали события 20 июня этого же года, когда перед зданием парламента Грузии прошла масштабная антироссийская акция.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, россия, новости, грузия, пентагон, зураб абашидзе, васо капанадзе, арчил сихарулидзе