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Женевские переговоры – основной вопрос вновь остался нерешенным
Женевские переговоры – основной вопрос вновь остался нерешенным
Представители Грузии и России озвучили в Женеве свои позиции по решению конфликтов 09.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-09T12:48+0400
2021-12-09T12:48+0400
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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. В Женеве прошел очередной, 55-й по счету раунд дискуссий между Грузией, Россией и представителями абхазской и югоосетинской сторон, в ходе которого обсуждались острые темы – стороны вновь остались на своем мнении, но договорились продолжить диалог.Абхазский язык находится под защитой Конституции Грузии – премьер&gt;&gt;Формат женевских переговоров был создан после августовской войны 2008 года. Встречи традиционно проходят при участи представителей Евросоюза, ООН и ОБСЕ. На сегодняшний день это единственный формат политического диалога между Грузией и Россией.В ходе двухдневной встречи вновь был затронут основной пункт повестки дня Женевских переговоров, касающийся неприменения силы и международных мер безопасности."Несмотря на конструктивное взаимодействие по целому ряду гуманитарных вопросов, обсуждение основного вопроса о внутренне перемещенных лицах и беженцах не состоялось из-за ухода некоторых участников", - отмечено в сообщении.Сопредседатели переговоров вновь призвали всех участников активизировать усилия по укреплению доверия.Позиция ГрузииВ ходе переговоров грузинская делегация заострила внимание на сложностях при передвижении граждан через административные границы с неподконтрольными центральным властям Грузии территориями – Абхазии и Цхинвальского региона (Южная Осетия), и задержаниях граждан.Панихида по погибшим во время войны в Абхазии прошла в храме Самеба&gt;&gt;Грузинская сторона остро подняла вопрос о реализации программы по созданию единого социально-экономического пространства России с Абхазией и Цхинвальским регионом и тему соглашений, которые в последнее время Россия заключила с де-факто властями с целью включения этих территорий в свою военную, политическую, экономическую и социальную систему, говорится в заявлении на сайте МИД Грузии.Грузинская сторона назвала провокационными заявления о делимитации и демаркации административных границ с Абхазией и ЮО.Среди проблем были названы задержания граждан Грузии на административных границах и дискриминация по этническому признаку. Грузинская сторона осудила то, что грузин в Абхазии и ЮО регистрируют как иностранцев и запрещают учиться в школах и детских садах на грузинском языке.Кроме того, была отмечена важность предоставления наблюдательной миссии Евросоюза возможности работать в том числе на территориях Абхазии и ЮО.МИД Грузии подчеркнул, что вновь не удалось обсудить вопрос возвращения в Абхазию и ЮО беженцев и вынужденных переселенцев. Министерство отметило, что это один из самых главных вопросов повестки дня переговоров.Позиция РоссииПо мнению российской стороны, запуск процесса делимитации-демаркации мог бы стать "реальным вкладом в повышение уровня безопасности в регионе".При этом, как отмечает МИД РФ, Россия и ее союзники придают приоритетное значение предоставлению Грузией гарантий неприменения силы.Большинство участников Женевских дискуссий, как отмечает российское внешнеполитическое ведомство, сошлись во мнении, что обстановка в "грузино-абхазском и грузино-югоосетинском приграничье остается относительно стабильной".Не в последнюю очередь это результат устойчивой работы таких переговорных инструментов, как абонентские пункты "горячих линий", Механизм по предотвращению и реагированию на инциденты."По убеждению России и ее союзников, существенным препятствием для конструктивного диалога в рамках Женевских дискуссий остается ежегодно вносимая Грузией крайне политизированная резолюция Генассамблеи ООН по внутренне перемещенным лицам и беженцам", - говорится в сообщении.Там же отмечено, что рассмотрение этого документа в Нью-Йорке без участия представителей Абхазии и ЮО по-прежнему блокирует обсуждение данной проблематики в женевском формате. Устранение этой проблемы может содействовать прогрессу на переговорах на гуманитарном треке под эгидой Женевских дискуссий.Следующая встреча в рамках Женевских дискуссий намечена на 29-30 марта 2022 года.Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008 года Россия признала их независимость.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, россия, новости, грузия, цхинвальский регион, евросоюз, нато, мид грузии, сша, обсе, абхазия, женевские переговоры

Женевские переговоры – основной вопрос вновь остался нерешенным

12:48 09.12.2021
© AFP / FABRICE COFFRINIВид на Женеву, фото из архива
Вид на Женеву, фото из архива - Sputnik Грузия, 1920, 09.12.2021
© AFP / FABRICE COFFRINI
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Представители Грузии и России озвучили в Женеве свои позиции по решению конфликтов
ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. В Женеве прошел очередной, 55-й по счету раунд дискуссий между Грузией, Россией и представителями абхазской и югоосетинской сторон, в ходе которого обсуждались острые темы – стороны вновь остались на своем мнении, но договорились продолжить диалог.
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Формат женевских переговоров был создан после августовской войны 2008 года. Встречи традиционно проходят при участи представителей Евросоюза, ООН и ОБСЕ. На сегодняшний день это единственный формат политического диалога между Грузией и Россией.
"Общая ситуация в плане безопасности на местах была оценена как относительно стабильная… Участники откровенно обменялись мнениями по нерешенным вопросам, таким как свобода передвижения, документация и выезд за границу, задержания, нерешенные дела о пропавших без вести лицах и конкретные проблемы безопасности в определенных районах", - говорится в сообщении сопредседателей на сайте ОБСЕ.
В ходе двухдневной встречи вновь был затронут основной пункт повестки дня Женевских переговоров, касающийся неприменения силы и международных мер безопасности.
"Несмотря на конструктивное взаимодействие по целому ряду гуманитарных вопросов, обсуждение основного вопроса о внутренне перемещенных лицах и беженцах не состоялось из-за ухода некоторых участников", - отмечено в сообщении.
Сопредседатели переговоров вновь призвали всех участников активизировать усилия по укреплению доверия.

Позиция Грузии

В ходе переговоров грузинская делегация заострила внимание на сложностях при передвижении граждан через административные границы с неподконтрольными центральным властям Грузии территориями – Абхазии и Цхинвальского региона (Южная Осетия), и задержаниях граждан.
Панихида по погибшим во время войны в Абхазии прошла в храме Самеба>>
Грузинская сторона остро подняла вопрос о реализации программы по созданию единого социально-экономического пространства России с Абхазией и Цхинвальским регионом и тему соглашений, которые в последнее время Россия заключила с де-факто властями с целью включения этих территорий в свою военную, политическую, экономическую и социальную систему, говорится в заявлении на сайте МИД Грузии.
Грузинская сторона назвала провокационными заявления о делимитации и демаркации административных границ с Абхазией и ЮО.
Среди проблем были названы задержания граждан Грузии на административных границах и дискриминация по этническому признаку. Грузинская сторона осудила то, что грузин в Абхазии и ЮО регистрируют как иностранцев и запрещают учиться в школах и детских садах на грузинском языке.
Кроме того, была отмечена важность предоставления наблюдательной миссии Евросоюза возможности работать в том числе на территориях Абхазии и ЮО.
МИД Грузии подчеркнул, что вновь не удалось обсудить вопрос возвращения в Абхазию и ЮО беженцев и вынужденных переселенцев. Министерство отметило, что это один из самых главных вопросов повестки дня переговоров.

Позиция России

По мнению российской стороны, запуск процесса делимитации-демаркации мог бы стать "реальным вкладом в повышение уровня безопасности в регионе".
При этом, как отмечает МИД РФ, Россия и ее союзники придают приоритетное значение предоставлению Грузией гарантий неприменения силы.
"Актуальность такого документа значительно возрастает с учетом интенсивной военно-тренировочной активности США и НАТО на территории Грузии и в акватории Черного моря, а также постоянного игнорирования странами-членами альянса российских мирных инициатив, нацеленных на снижение напряженности в Европе", - сказано в сообщении министерства.
Большинство участников Женевских дискуссий, как отмечает российское внешнеполитическое ведомство, сошлись во мнении, что обстановка в "грузино-абхазском и грузино-югоосетинском приграничье остается относительно стабильной".
Не в последнюю очередь это результат устойчивой работы таких переговорных инструментов, как абонентские пункты "горячих линий", Механизм по предотвращению и реагированию на инциденты.
"По убеждению России и ее союзников, существенным препятствием для конструктивного диалога в рамках Женевских дискуссий остается ежегодно вносимая Грузией крайне политизированная резолюция Генассамблеи ООН по внутренне перемещенным лицам и беженцам", - говорится в сообщении.
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Там же отмечено, что рассмотрение этого документа в Нью-Йорке без участия представителей Абхазии и ЮО по-прежнему блокирует обсуждение данной проблематики в женевском формате. Устранение этой проблемы может содействовать прогрессу на переговорах на гуманитарном треке под эгидой Женевских дискуссий.
Следующая встреча в рамках Женевских дискуссий намечена на 29-30 марта 2022 года.
Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008 года Россия признала их независимость.
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