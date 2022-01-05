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В Грузии потеплеет до +18 градусов
В Грузии потеплеет до +18 градусов
В грузинской столице до Рождества, 7 января включительно будет солнечно и без осадков, обещают метеорологи
2022-01-05T12:31+0400
2022-01-05T12:31+0400
2022-01-05T12:31+0400
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ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Температура воздуха в ближайшие дни на территории Грузии поднимется до 18 градусов тепла.В среду, 5 января, в некоторых районах страны ожидается снег с дождем. Ветер усилится до 17-22 метров в секунду. Днем температура воздуха составит плюс 10-15 градусов.Погода улучшится 6-7 января - в четверг и в пятницу. На территории страны будет солнечно и без осадков.В Западной Грузии температура воздуха ночью будет плюс 3 градуса, а днем столбик термометра поднимется до 18 градусов тепла. В восточной части страны ночью будет минус 3 градуса, а днем воздух прогреется до плюс 16 градусов.Ветер на территории страны будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду.Тысячи жителей Тбилиси остались без газа >>>Что касается Тбилиси, то в столице до 7 января включительно будет солнечно и без осадков.Температура воздуха ночью понизится до минус 1 градуса. А днем будет плюс 14 градусов. Сила ветра составит 10–15 метров в секунду.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, тбилиси, прогноз погоды, погода, западная грузия, восточная грузия
В Грузии потеплеет до +18 градусов
В грузинской столице до Рождества, 7 января включительно, будет солнечно и без осадков, обещают метеорологи
ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Температура воздуха в ближайшие дни на территории Грузии поднимется до 18 градусов тепла.
В среду, 5 января, в некоторых районах страны ожидается снег с дождем. Ветер усилится до 17-22 метров в секунду. Днем температура воздуха составит плюс 10-15 градусов.
Погода улучшится 6-7 января - в четверг и в пятницу. На территории страны будет солнечно и без осадков.
В Западной Грузии температура воздуха ночью будет плюс 3 градуса, а днем столбик термометра поднимется до 18 градусов тепла. В восточной части страны ночью будет минус 3 градуса, а днем воздух прогреется до плюс 16 градусов.
Ветер на территории страны будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду.
Что касается Тбилиси, то в столице до 7 января включительно будет солнечно и без осадков.
Температура воздуха ночью понизится до минус 1 градуса. А днем будет плюс 14 градусов. Сила ветра составит 10–15 метров в секунду.
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