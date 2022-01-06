https://sputnik-georgia.ru/20220106/armeniya-napravlyaet-svoikh-voennykh-v-kazakhstan-263431830.html

Армения направляет своих военных в Казахстан

Армения направляет своих военных в Казахстан

Армянские военные присоединятся к миротворческой миссии стран ОДКБ 06.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-06T22:35+0400

2022-01-06T22:35+0400

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в мире

армения

ситуация в казахстане

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ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Армения направляет своих военных в Казахстан - правительство республики дало разрешение на участие подразделению Вооруженных сил страны принять участие в миротворческой миссии в Казахстане, сообщается на сайте кабмина.Соответствующее решение подписал в четверг премьер-министр Никол Пашинян, сообщает Sputnik Армения.Документ размещен на сайте правительства. Министру обороны Сурену Папикяну поручено организовать процесс переброски армянского подразделения в Казахстан, согласно решению ОДКБ №1 от 6 января 2022 года.РФ приступила к переброске миротворцев в Казахстан>>О численности и времени отбытия в решении не упоминается. Между тем ранее источники Sputnik Армения сообщили об отправке около 70 армянских военных.В минувшую среду, выступая на заседании Совбеза Казахстана, президент страны Касым-Жомарт Токаев сообщил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью.Глава государства подчеркнул, что считает беспорядки в Казахстане внешней агрессией, поскольку террористические банды, устроившие беспорядки в стране, прошли подготовку за рубежом. Вслед за этим в ночь на 6 января премьер-министр Армении Никол Пашинян как председатель Совета коллективной безопасности (высшего органа ОДКБ) сообщил, что лидеры стран-участниц приняли решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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в мире, армения, ситуация в казахстане