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Армения направляет своих военных в Казахстан
Армения направляет своих военных в Казахстан
Армянские военные присоединятся к миротворческой миссии стран ОДКБ 06.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-06T22:35+0400
2022-01-06T23:12+0400
в мире
армения
ситуация в казахстане
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ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Армения направляет своих военных в Казахстан - правительство республики дало разрешение на участие подразделению Вооруженных сил страны принять участие в миротворческой миссии в Казахстане, сообщается на сайте кабмина.Соответствующее решение подписал в четверг премьер-министр Никол Пашинян, сообщает Sputnik Армения.Документ размещен на сайте правительства. Министру обороны Сурену Папикяну поручено организовать процесс переброски армянского подразделения в Казахстан, согласно решению ОДКБ №1 от 6 января 2022 года.РФ приступила к переброске миротворцев в Казахстан&gt;&gt;О численности и времени отбытия в решении не упоминается. Между тем ранее источники Sputnik Армения сообщили об отправке около 70 армянских военных.В минувшую среду, выступая на заседании Совбеза Казахстана, президент страны Касым-Жомарт Токаев сообщил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью.Глава государства подчеркнул, что считает беспорядки в Казахстане внешней агрессией, поскольку террористические банды, устроившие беспорядки в стране, прошли подготовку за рубежом. Вслед за этим в ночь на 6 января премьер-министр Армении Никол Пашинян как председатель Совета коллективной безопасности (высшего органа ОДКБ) сообщил, что лидеры стран-участниц приняли решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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в мире, армения, ситуация в казахстане

Армения направляет своих военных в Казахстан

22:35 06.01.2022 (обновлено: 23:12 06.01.2022)
© photo: Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУчения Коллективных миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство-2015"
Учения Коллективных миротворческих сил ОДКБ Нерушимое братство-2015 - Sputnik Грузия, 1920, 06.01.2022
© photo: Sputnik / Максим Блинов
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Армянские военные присоединятся к миротворческой миссии стран ОДКБ
ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Армения направляет своих военных в Казахстан - правительство республики дало разрешение на участие подразделению Вооруженных сил страны принять участие в миротворческой миссии в Казахстане, сообщается на сайте кабмина.
Соответствующее решение подписал в четверг премьер-министр Никол Пашинян, сообщает Sputnik Армения.
Документ размещен на сайте правительства. Министру обороны Сурену Папикяну поручено организовать процесс переброски армянского подразделения в Казахстан, согласно решению ОДКБ №1 от 6 января 2022 года.
РФ приступила к переброске миротворцев в Казахстан>>
О численности и времени отбытия в решении не упоминается. Между тем ранее источники Sputnik Армения сообщили об отправке около 70 армянских военных.
В минувшую среду, выступая на заседании Совбеза Казахстана, президент страны Касым-Жомарт Токаев сообщил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью.
Глава государства подчеркнул, что считает беспорядки в Казахстане внешней агрессией, поскольку террористические банды, устроившие беспорядки в стране, прошли подготовку за рубежом. Вслед за этим в ночь на 6 января премьер-министр Армении Никол Пашинян как председатель Совета коллективной безопасности (высшего органа ОДКБ) сообщил, что лидеры стран-участниц приняли решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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