РФ приступила к переброске миротворцев в Казахстан
11:41 06.01.2022 (обновлено: 13:32 06.01.2022)
© Press service of the RF Ministry of Defense / Перейти в фотобанкОтправка российской части миротворческого контингента в Казахстан
© Press service of the RF Ministry of Defense/
О введении войск ранее попросил президент республики Касым-Жомарт Токаев, который расценил ситуацию в стране как "вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа"
ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Передовые подразделения контингента Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) уже приступили к выполнению задач в республике, пишет РИА Новости.
Коллективные миротворческие силы направлены на ограниченный период. Помимо российских военных туда войдут представители ВС еще четырех стран — Беларуси, Армении, Кыргызстана и Таджикистана.
"В настоящее время самолетами военно-транспортной авиации ВКС России осуществляется переброска на территорию Республики Казахстан российской части миротворческого контингента. Передовые подразделения из его состава уже приступили к выполнению поставленных задач", — говорится в сообщении секретариата ОДКБ.
Ранее о введении войск попросил президент республики Касым-Жомарт Токаев. Он расценил ситуацию в стране как "вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа".
При этом, по словам сенатора Андрея Клишаса, от РФ для отправки военных достаточно мандата ОДКБ и никаких дополнительных решений, в том числе, согласия парламента, не требуется.
Акции протеста в Казахстане
Протестные акции в Казахстане начались в первые же дни 2022 года. Жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, который используется как топливо для автомобилей. В республиканском Минэнерго объяснили, что с 1 января его стоимость стала формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.
Четвертого января власти заявили, что намерены выполнить главное требование протестующих — снизить цены на газ. Однако несмотря на это, протесты начались в других городах.
Газовые протесты и беспорядки в Казахстане. Спецназ на улицах Алма-Аты
Пятого января утром Токаев решил отправить в отставку правительство и поручил ввести на шесть месяцев госрегулирование цен на топливо. Президент также объявил, что становится главой Совета безопасности, которым ранее руководил первый президент республики Нурсултан Назарбаев, и анонсировал новые меры для урегулирования ситуации.
Между тем казахстанский лидер предупредил протестующих, что власти будут принимать самые жесткие меры против нарушителей, так как в результате беспорядков уже погибли и пострадали силовики. Вдобавок, протестующие предприняли несколько попыток штурма административных зданий и управлений полиции, во время которых убиты десятки человек.
На данный момент на всей территории республики ввели режим чрезвычайного положения.
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