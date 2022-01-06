https://sputnik-georgia.ru/20220106/kto-stoit-za-besporyadkami-v-kazakhstane--mnenie-analitika-263427035.html
Кто стоит за беспорядками в Казахстане – мнение аналитика
Кто стоит за беспорядками в Казахстане – мнение аналитика
В Казахстане обстановка до сих пор остается накаленной, столкновения на улицах городов продолжается 06.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-06T20:44+0400
2022-01-06T20:44+0400
2022-01-06T20:44+0400
новости
грузия
казахстан
мамука арешидзе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/0c/249691579_0:132:2500:1538_1920x0_80_0_0_8f80de13b2381c70bda07fe4f70ceeed.jpg
ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. За противостоянием в Казахстане стоят определенные силы, а социальные проблемы лишь повод для давно назревавшего кризиса, заявил в интервью Sputnik Грузия аналитик, эксперт по проблемам Кавказа Мамука Арешидзе.Массовые акции начались в Казахстане из-за роста цен на сжиженный нефтяной газ. Власти уже заявили, что стоимость топлива понизят, однако протесты не стихли. Президент республики ввел на всей территории страны режим чрезвычайного положения."То, что происходит в Казахстане, было предсказуемо, правда не в таких масштабах. За последнее время тут появились определенные противоречия, которые поставили страну в такое положение. Понимаете в чем дело, социальные вопросы – это определенный фон. Может быть в чем-то неправильная политика казахстанских властей, которая опиралась на национализм и метание между силовыми центрами, привела к появлению определенных сил в самой стране, ориентирующихся на разные политические векторы", - сказал Арешидзе.При столкновениях в Алма-Ате погибли 13 силовиков, двое из них обезглавлены>>По словам аналитика, люди может быть и вышли на улицу из-за социальных проблем, но сейчас процессом управляют разные группировки, которые готовились к этому очень давно."Это и старая номенклатура, которая имеет большие деньги, это и группа, управляемая из-за границы – исламисты, либералы, и т.д. Чувствуется, что этих людей, которые стоят на улице, направляют определенные силы. В общем, мы этот тренд и картину видели в разных странах. То, что тут закордонные силы тоже участвуют, это однозначно. Вот откуда они управляются, сложно сказать, но то что они не одни – это факт", - пояснил Арешидзе.По словам аналитика, насколько властям Казахстана удастся взять ситуацию под контроль, предсказать сложно. Тем не менее, видны старания президента Токаева и в некоторых городах власть сможет достичь стабилизации, считает эксперт."Но дело в том, что это очень противоречивая страна, которая очень долго ждала этого момента. Там много противоречий по национальным вопросам, языковым, по политическим и социальным вопросам. Это же искусственная страна в принципе. Такие страны, если нет соответствующего правления, в конце концов приходят к такому революционному развитию", - заключил Арешидзе.Акции протеста в КазахстанеПротестные акции в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, который используется как топливо для автомобилей. В республиканском Минэнерго объяснили, что с 1 января его стоимость стала формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.Четвертого января власти заявили, что намерены выполнить главное требование протестующих — снизить цены на газ. Однако несмотря на это, протесты начались в других городах.Свыше тысячи человек пострадали во время беспорядков в Казахстане – Минздрав>>Пятого января утром Токаев решил отправить в отставку правительство и поручил ввести на шесть месяцев госрегулирование цен на топливо. Президент также объявил, что становится главой Совета безопасности, которым ранее руководил первый президент республики Нурсултан Назарбаев, и анонсировал новые меры для урегулирования ситуации.Между тем казахстанский лидер предупредил протестующих, что власти будут принимать самые жесткие меры против нарушителей, так как в результате беспорядков уже погибли и пострадали силовики. Вдобавок, протестующие предприняли несколько попыток штурма административных зданий и управлений полиции, во время которых убиты десятки человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
казахстан
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/0c/249691579_138:0:2363:1669_1920x0_80_0_0_ba160c8664e485a095800f1134abd429.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, казахстан, мамука арешидзе
Кто стоит за беспорядками в Казахстане – мнение аналитика
В Казахстане обстановка до сих пор остается накаленной, столкновения на улицах городов продолжается
ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik.
За противостоянием в Казахстане стоят определенные силы, а социальные проблемы лишь повод для давно назревавшего кризиса, заявил в интервью Sputnik
Грузия аналитик, эксперт по проблемам Кавказа Мамука Арешидзе.
Массовые акции начались в Казахстане из-за роста цен на сжиженный нефтяной газ. Власти уже заявили, что стоимость топлива понизят, однако протесты не стихли. Президент республики ввел на всей территории страны режим чрезвычайного положения.
"То, что происходит в Казахстане, было предсказуемо, правда не в таких масштабах. За последнее время тут появились определенные противоречия, которые поставили страну в такое положение. Понимаете в чем дело, социальные вопросы – это определенный фон. Может быть в чем-то неправильная политика казахстанских властей, которая опиралась на национализм и метание между силовыми центрами, привела к появлению определенных сил в самой стране, ориентирующихся на разные политические векторы", - сказал Арешидзе.
По словам аналитика, люди может быть и вышли на улицу из-за социальных проблем, но сейчас процессом управляют разные группировки, которые готовились к этому очень давно.
"Это и старая номенклатура, которая имеет большие деньги, это и группа, управляемая из-за границы – исламисты, либералы, и т.д. Чувствуется, что этих людей, которые стоят на улице, направляют определенные силы. В общем, мы этот тренд и картину видели в разных странах. То, что тут закордонные силы тоже участвуют, это однозначно. Вот откуда они управляются, сложно сказать, но то что они не одни – это факт", - пояснил Арешидзе.
По словам аналитика, насколько властям Казахстана удастся взять ситуацию под контроль, предсказать сложно. Тем не менее, видны старания президента Токаева и в некоторых городах власть сможет достичь стабилизации, считает эксперт.
"Но дело в том, что это очень противоречивая страна, которая очень долго ждала этого момента. Там много противоречий по национальным вопросам, языковым, по политическим и социальным вопросам. Это же искусственная страна в принципе. Такие страны, если нет соответствующего правления, в конце концов приходят к такому революционному развитию", - заключил Арешидзе.
Акции протеста в Казахстане
Протестные акции в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, который используется как топливо для автомобилей. В республиканском Минэнерго объяснили, что с 1 января его стоимость стала формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.
Четвертого января власти заявили, что намерены выполнить главное требование протестующих — снизить цены на газ. Однако несмотря на это, протесты начались в других городах.
Пятого января утром Токаев решил отправить в отставку правительство и поручил ввести на шесть месяцев госрегулирование цен на топливо. Президент также объявил, что становится главой Совета безопасности, которым ранее руководил первый президент республики Нурсултан Назарбаев, и анонсировал новые меры для урегулирования ситуации.
Между тем казахстанский лидер предупредил протестующих, что власти будут принимать самые жесткие меры против нарушителей, так как в результате беспорядков уже погибли и пострадали силовики. Вдобавок, протестующие предприняли несколько попыток штурма административных зданий и управлений полиции, во время которых убиты десятки человек.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.