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При столкновениях в Алма-Ате погибли 13 силовиков, двое из них обезглавлены
При столкновениях в Алма-Ате погибли 13 силовиков, двое из них обезглавлены
Число погибших во время беспорядков в Алма-Ате силовиков выросло до 13, двое обезглавлены 06.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-06T18:08+0400
2022-01-06T18:08+0400
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касым-жомарт токаев
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ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. В ходе столкновений в Алма-Ате погибли 13 силовиков, двоих из них были обезглавлены, сообщает РИА Новости со ссылкой на комендатуру казахстанского города.Граждане Грузии застряли в Казахстане: что известно на данный момент&gt;&gt;Наличие тел с увечьями власти расценили как "прямое доказательство террористического и экстремистского характера бандформирований, атаковавших Алма-Ату".Ранее было известно о гибели 12 сотрудников, еще 353 человека пострадали.Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей. Беспорядки распространились на всю страну.Впоследствии президент Касым-Жомарт Токаев поручил ввести на полгода госрегулирование цен на топливо, отправил в отставку правительство и возглавил Совет безопасности, которым ранее руководил первый глава республики Нурсултан Назарбаев.Протестующих предупредили, что власти будут принимать самые жесткие меры против нарушителей, так как в результате беспорядков уже погибли и пострадали силовики. Вдобавок протестующие предприняли несколько попыток штурма административных зданий и управлений полиции, во время которых убиты десятки человек.На всей территории республики ввели режим чрезвычайного положения.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, в мире, казахстан, нурсултан назарбаев, касым-жомарт токаев

При столкновениях в Алма-Ате погибли 13 силовиков, двое из них обезглавлены

18:08 06.01.2022
© AP Photo / Vladimir TretyakovГазовые протесты в Казахстане. Беспорядки в Алма-Ате. Полиция задерживает протестующих
Газовые протесты в Казахстане. Беспорядки в Алма-Ате. Полиция задерживает протестующих - Sputnik Грузия, 1920, 06.01.2022
© AP Photo / Vladimir Tretyakov
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Число погибших во время беспорядков в Алма-Ате силовиков выросло до 13, двое обезглавлены
ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. В ходе столкновений в Алма-Ате погибли 13 силовиков, двоих из них были обезглавлены, сообщает РИА Новости со ссылкой на комендатуру казахстанского города.
Граждане Грузии застряли в Казахстане: что известно на данный момент>>
"Тринадцать правоохранителей погибли, в том числе два тела были обнаружены с отсеченными головами", — сказал собеседник агентства.
Наличие тел с увечьями власти расценили как "прямое доказательство террористического и экстремистского характера бандформирований, атаковавших Алма-Ату".
Ранее было известно о гибели 12 сотрудников, еще 353 человека пострадали.
Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей. Беспорядки распространились на всю страну.
Впоследствии президент Касым-Жомарт Токаев поручил ввести на полгода госрегулирование цен на топливо, отправил в отставку правительство и возглавил Совет безопасности, которым ранее руководил первый глава республики Нурсултан Назарбаев.
Протестующих предупредили, что власти будут принимать самые жесткие меры против нарушителей, так как в результате беспорядков уже погибли и пострадали силовики. Вдобавок протестующие предприняли несколько попыток штурма административных зданий и управлений полиции, во время которых убиты десятки человек.
На всей территории республики ввели режим чрезвычайного положения.
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